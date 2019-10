Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Un passo dal cielo, la Serie TV arrivata alla quinta stagione che sta registrando ascolti record appuntamento dopo appuntamento. La fiction con protagonista Daniele Liotti e Matteo Martari ha saputo sbaragliare la concorrenza di "Eurogames" grazie ai temi di attualità affrontati. Le anticipazioni dell'8ª puntata, che i telespettatori avranno modo di vedere il 31 ottobre, in occasione di Halloween dalle ore 21.20 su Rai 1, svelano che Francesco Neri ed Emma saranno messi di fronte ad altri ostacoli che la vita li metterà davanti, mentre la posizione di Albert Kroess si aggraverà ulteriormente. Infine, Eva Fernandez tornerà a San Candido per un incontro chiarificatore con il padre di sua figlia.

Un passo dal cielo, puntata 31 ottobre: Alberto sospettato della morte di un compagno di cella

Finalmente ci siamo a breve la serie tv con Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales si avvierà verso il grande finale dove non si escludono grossi colpi di scena. Gli spoiler dell'ottava puntata, intitolata "La Fuga", trasmessa giovedì 31 ottobre dopo I Soliti Ignoti, rivelano che Albert sarà accusato dell'omicidio di un suo compagno di cella.

Ombre sinistre che si abbatteranno nuovamente sulla figura carismatica del Maestro, il quale si sta contendendo l'amore di Emma con Francesco. Se il capo della comunità Deva dovrà cercare di discolparsi dalla tragedia accorsa in galera, la Giorgi dovrà affrontare un periodo della vita molto difficile. Il Neri, infatti, diventerà molto geloso delle attenzioni che quest'ultima rivolge a Kroess, tanto da apparire disperata per la sua situazione .

Eva torna a San Candido

Nel corso dell'ottava puntata di Un passo dal cielo, i telespettatori vedranno Francesco non condividere affatto il comportamento di Emma. Per questo motivo il capo della forestale potrebbe decidere di allontanarsi nuovamente da lei. Inoltre Eva tornerà a San Candido dopo aver lasciato sua figlia nelle mani di Vincenzo. In particolare, la Fernandez avrà un incontro con il Nappi, dove finalmente scopriremo il destino dell'amatissima coppia della fiction, prodotta da Lux Vide. I genitori di Carmela riusciranno finalmente ad appianare le divergenze?

Riassunto settima puntata

Nella settima puntata in onda oggi 24 ottobre su Rai 1, Vincenzo si avvicinerà pericolosamente a Valeria dopo la decisione di Eva di partire per la Spagna. Nappi comincerà a guardare con occhi diversi la Ferrante, tanto da lasciare la foresteria e tornare a casa. Ma ecco che il commissario dovrà rimandare il trasferimento per l'arrivo di Ezio, il padre di Isabella. In attesa di vedere il nuovo episodio, si ricorda che la quinta stagione della fiction è visibile in streaming su Rai Play.