Un posto al solem nei prossimi episodi, terrà i suoi fedeli telespettatori con il fiato sospeso per le sorti di alcuni dei loro beniamini. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre, rivelano che Aldo Leone finirà in ospedale e le sue condizioni saranno molto critiche. Intanto, Diego sarà sempre più possessivo nei confronti di Beatrice e non farà caso alla sua richiesta di lasciarla in pace, mentre Alice si sentirà esclusa dalla vita di suo padre Andrea. Infine, Arianna e Andrea otterranno l'idoneità all'adozione e Raffaele sarà sempre più preoccupato per suo figlio Diego.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 ottobre, rivelano che Diego avrà uno scontro con Aldo Leone e poco dopo correrà da suo padre Raffaele, con il quale si sfogherà. Intanto, Alice tornerà per qualche tempo a Napoli e farà di tutto per passare del tempo con suo padre, il quale però sembra molto distratto a causa di una notizia che ha ricevuto da poco tempo, per lui molto importante.

Più tardi, il povero Vittorio, che farà sempre più fatica a concentrarsi a lavoro, dovrà anche fronteggiare l'invadenza di sua madre Assunta, che non lo lascia in pace un secondo. Beatrice pregherà Diego di uscire definitivamente dalla sua vita, ma lui ignorerà la sua richiesta e diventerà sempre più possessivo nei suoi confronti. Nel frattempo, Aldo prenderà una decisione importante che potrebbe cambiare tutto, ma purtroppo per lui le cose prenderanno una bruttissima piega.

Poco dopo, Andrea e Arianna riceveranno la notizia che aspettavano da tempo: potranno finalmente adottare un bambino. Tuttavia, qualcuno non sarà affatto felice per la novità. Aldo verrà ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e sua moglie Delia si precipiterà da lui dove troverà Eugenio pronto a darle il suo supporto. Intanto, Raffaele non riuscirà a contattare Diego e ciò lo farà agitare non poco, mentre Alice si sentirà esclusa dalla vita di suo padre e a pagarne le conseguenze potrebbe essere la povera Mia.

Salvatore sarà molto felice per un pranzo romantico con il dottor Sarti, ma la situazione potrebbe prendere una direzione del tutto sbagliata. Nel frattempo, Beatrice subirà una penosa mortificazione in ospedale, mentre Raffaele, che da giorni cova un terribile sospetto, affronterà Diego per chiarire subito il tutto. Più tardi, Andrea capirà di aver commesso un grave errore con Alice non includendola nel percorso di adozione e cercherà il modo giusto per riparare allo sbaglio.

Intanto, Cerruti estremamente insicuro, rischierà di farsi sfuggire l'occasione di vivere una nuova storia d'amore. Raffaele sarà sempre più preoccupato per Diego, il quale inizierà ad avere dubbi sulla sua persona. Poco dopo Marina farà un discorso molto accorato ad Andrea, invitandolo a mantenere i suoi impegni di padre con Alice. Nel frattempo, Anita proverà in tutti i modi a risollevare il morale a Vittorio; se dovesse continuare a lavorare come sta facendo nell'ultimo periodo, potrebbe rischiare seriamente di perdere il suo posto in radio.