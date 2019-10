La puntata di stasera di Un posto al sole potrebbe risultare epocale, poiché è raro che nella celebre soap partenopea venga mostrata la morte di qualcuno, soprattutto se si tratta di un personaggio positivo. Stasera però potrebbe accadere l'irreparabile con un personaggio che in pochi mesi aveva conquistato il cuore di molti fan e ovviamente si tratta di Arturo Addenzio (Massimiliano Jacolucci). Nella puntata andata in onda ieri, il padre di Marina (Nina Soldano) è riuscito a scoprire finalmente la verità su quanto accaduto, quando Sebastiano Rosato (Antonio Ferrante) ha pronunciato in presenza del nipote Fabrizio (Giorgio Borghetti) delle parole che non lasciano alcun dubbio sulla sua innocenza. Di seguito tutti i dettagli su questa drammatica vicenda.

Arturo potrebbe non reggere all'emozione

Nella puntata di ieri martedì 8 ottobre, Arturo ha realizzato di essere vittima di un complotto ordito da zio e nipote della famiglia Rosato, i due conoscono esattamente come si sono svolti i fatti e avrebbero potuto scagionarlo in qualsiasi momento. Purtroppo le condizioni di Arturo sono disperate e la stessa dottoressa Ornella (Marina Giulia Cavalli) in più occasioni ha ripetuto a Marina che nulla potrebbe farlo guarire.

Arturo è quindi condannato a morire, e siccome difficilmente verrà mostrata una lunga agonia, la sua dipartita sarà improvvisa e alcuni dettagli indicano che potrebbe avvenire stasera stessa.

Uno scontro fatale

Le anticipazioni non sono chiare a riguardo, ma parlano di uno scontro tra Arturo e Sebastiano dagli esiti potenzialmente fatali, ma c'è dell'altro. Arturo non verrà più nominato nelle prossime anticipazioni in modo diretto e per finire viene descritto come Marina cercherà conforto nelle braccia di Fabrizio.

Il conforto potrebbe avvenire anche se Marina fosse disperata per le condizioni critiche del padre, ma la sensazione è che quella di stasera possa essere l'ultima apparizione in vita di Arturo all'interno della soap.

Una difficile scelta

A quanto pare, dopo questo tragico evento, Marina Giordano si troverà a dover prendere una scelta difficile e dolorosa. La donna dovrà decidere se proseguire o meno l’azione legale per riabilitare il nome di suo padre e dimostrarne l'innocenza.

Se davvero risultasse confermata la sua morte, la scelta di Marina potrebbe in parte essere più semplice, oramai non avrebbe più senso lottare, tuttavia la donna potrebbe comunque decidere di omaggiare la memoria di Arturo, scagionandolo. In questo caso sarà interessante osservare il comportamento di Fabrizio, al momento unico e vero colpevole dell'omicidio.