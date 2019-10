I prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 novembre daranno molto spazio alla vicenda del tentato omicidio di Aldo. In questo periodo di Halloween la soap si tingerà decisamente di giallo affrontando temi molto cupi e dando spazio alle indagini, tuttavia Upas non rinuncerà, come da sua tradizione, ad occuparsi di storyline più leggere. Giulia sarà schiacciata dall'ansia e le preoccupazioni, ma in suo soccorso arriverà sua figlia Angela, pronta a proporle qualcosa che dovrebbe tirarla decisamente su di morale.

Nel frattempo anche Mariella avrà i suoi problemi a gestire casa e famiglia, ma qualcuno le offrirà il suo aiuto con risultati del tutto imprevedibili. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino all'8 novembre relative a queste due divertenti storyline.

Giulia depressa

Giulia (Marina Tagliaferri) sarà molto giù di corda, la donna non farà altro che pensare a Denis (Corrado Tedeschi) e alla sua proposta di avere un rapporto di coppia aperto, dove ognuno è libero di frequentare altri partner.

Per quanto inizialmente la Poggi abbia accarezzato l'idea di affrontare tale avventura, col passare tempo si renderà conto che tale compromesso non fa proprio per lei e inizierà a pensare che sia il caso di porre fine a questa storia che la sta distruggendo. La Poggi continuerà a seguire Denis su Chain, come se fosse una quindicenne innamorata, rendendosi conto però di quanto tutto questo sia assurdo. Inoltre sarà anche molto addolorata a causa della drammatica vicenda di Diego (Francesco Vitiello).

Pronti a ballare

Angela (Claudia Ruffo), dispiaciuta nel vedere sua madre così giù di morale, penserà ad una proposta molto originale per farle tornare il buonumore. La donna proporrà a Giulia di partecipare alla serata di danza swing organizzata al Vulcano. Quest'ultima inizialmente si rifiuterà, accampando diverse scuse, ma alla fine si farà coinvolgere dall'entusiasmo della figlia e deciderà di accettare.

Inoltre Angela riuscirà a coinvolgere nel progetto di ballo anche il marito Franco (Peppe Zarbo). Giulia apprezzerà l'evento divertente e si farà prendere dall'allegria, ma purtroppo in seguito dovrà tornare a fare i conti con i suoi patemi amorosi.

Arriva Ingrid

In una storyline dai toni decisamente comici verrà presentato il personaggio di Ingrid. Non ci sono molti dettagli su questa figura, ma a quanto pare Bice (Lara Sansone), per aiutare Mariella (Antonella Prisco) accorrerà da lei donandole un nuovo look e in seguito le presenterà questa misteriosa Ingrid, soprannominata 'il ciclone', il cui scopo dovrebbe essere quello di aiutare la povera Altieri.