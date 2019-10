Inizia un'altra settimana ricca di colpi di scena ad Un posto al sole, a tenere banco sarà soprattutto la vicenda di Diego, ma parallelamente ad essa graviteranno tante altre storyline anche dal sapore più leggero. Da poco è giunta un'anticipazione molto interessante che potrebbe dare ulteriore brio alla soap: a quanto pare a breve farà la sua apparizione ad Upas un cantante. C'e da capire però chi sarà questo personaggio e che ruolo avrà all'interno della soap opera.

Non sarebbe il primo a collaborare ad Upas, dato che negli anni diversi cantanti si sono avvicendati passando da semplici comparse a veri e propri ruoli da protagonisti.

Il cantante misterioso

Purtroppo non ci sono informazioni sull'identità di questo cantante, né tanto meno se la sua sarà solo una fugace apparizione o se entrerà a far parte per un periodo del cast. Difficile ipotizzare anche dove potrebbe essere collocato.

Se si trattasse di una collaborazione come special guest, potrebbe semplicemente apparire nel ruolo di se stesso in una festa o qualcosa del genere. Potrebbe però benissimo avere contatti con Michele (Alberto Rossi), Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Anita (Ludovica Bizzaglia) in radio, in fondo sarebbe lo sfondo ideale per farlo interagire. Resta anche ipotizzabile che questo cantante possa svestire i suoi ruoli abitudinari per recitare senza dare sfoggio delle sue doti canore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le guest star

Negli anni si sono avvicendati numerosi cantanti famosi all'interno della soap opera, sicuramente vanno citate Serena Rossi (Carmen Catalano) e Serena Autieri (Sara De Vito), queste due artiste sono rimaste indelebilmente nel cuore dei fan sia per il ruolo di cantanti ma anche per le splendide storie legate ai loro personaggi. Va ricordato però che il successo per loro è arrivato durante e soprattutto dopo la soap.

Tutt'altro discorso per le numerose guest star che sono apparse in oltre venti anni di programmazione, tra cui vanno citati:

Peppino di Capri che interpretò se stesso cantando una splendida serenata per la compianta Rita Giordano (Adele Pandolfi).

Mario Merola il re delle sceneggiate napoletane il quale però, in Un posto al sole, smise il ruolo di cantante per interpretare un pericoloso boss della camorra, Don Tommaso Morraca.

Edoardo Bennato nel 1997 anche lui interpretò se stesso.

Tornando ai giorni nostri nel 2015 Davide Merlini interpretò se stesso eseguendo un piccolo concerto al caffè Vulcano, stesso discorso per Lodovica Comello che nel 2016 interpretò sempre se stessa nella puntata 4605 del 2016, però in questo caso cantò a una festa di compleanno, per l'esattezza quella di Vittorio come finale a sorpresa.