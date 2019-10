Nuove anticipazioni su 'Un posto al sole' relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. La serie ambientata a Napoli va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 20:45. Al centro dei prossimi episodi saranno soprattutto la situazione di Diego, ancora in carcere, con il papà Raffaele che prova a trovare una soluzione per far scagionare il figlio. Occhi puntati anche su due relazioni sentimentali che stanno in qualche modo catturando l'attenzione dei telespettatori, quella tra Giulia e Denis e tra Filippo e Serena.

Raffaele prova a far scagionare Diego

Come abbiamo già anticipato, Diego è ancora in carcere e Raffaele prova in tutti i modi ad aiutare il figlio e si appella al suo amico Franco per cercare di farlo scagionare dalle pesanti accuse.

Raffaele e Franco provano ad indagare bene sulla tragedia che ha coinvolto Aldo e sembrano individuare un potenziale colpevole: il padre di Maurizio. Inizialmente le indagini fanno fatica a svilupparsi, ma pian piano riescono a ricostruire l'accaduto e successivamente provano a convincere Diego a sposare la strategia difensiva ideata da Niko e Ugo per lui.

La situazione fra Filippo e Serena

Dopo un'apparente calma, la situazione fra Filippo e Serena torna a complicarsi, in quanto l'uomo non riesce a sopportare il peso di quanto accaduto a Tenerife: proprio per questo si verifica un nuovo allontanamento di Filippo dalla sua compagna.

Abbiamo già anticipato che queste puntate di inizio novembre sono caratterizzate da crisi sentimentali ed un'altra coppia in difficoltà da questo punto di vista è quella composta da Giulia e Denis. Proprio per questo si arriva ad una separazione ed è Giulia a prendere in mano la situazione e a decidere di voltare pagina. Altra scena drammatica è quella riguardante Andrea che, in volo verso Napoli, non sta bene.

Il riepilogo delle puntate precedenti

Come dicevamo, a dominare le puntate di fine ottobre ed inizio novembre sono i problemi sentimentali di cui abbiamo già parlato in precedenza e la situazione complicata che sta riguardando Diego, coinvolto nell'incidente che ha riguardato Aldo. Con Raffaele che si fa assalire dalle preoccupazioni, alla fine insieme a Franco riesce a ricostruire l'accaduto come sottolineato prima.

Un'altra scena importante accaduta a fine ottobre è la decisione dei medici di risvegliare dal coma farmacologico Aldo Leone, mentre spicca anche un personaggio misterioso avvistato a Caffé Vulcano. Anche Angela si rende protagonista, nello specifico con la sua testardaggine, a tal punto da convincere Giulia e Franco a partecipare ad un corso di ballo Swing.