Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 30 ottobre fino al 1 novembre rivelano che la situazione in cui si trova Diego è sempre più difficile, ed è questo il motivo per cui Raffaele è molto preoccupato per lui. Per quanto riguarda invece lo stato in cui si trova Aldo Leone, ovvero in coma farmacologico, i medici stanno valutando la possibilità di un suo risveglio. Prima di soffermarci sulle trame che ancora devono andare in onda, è giusto fare un piccolo riepilogo dei due giorni precedenti, dove si evince la preoccupazione di Raffaele nei confronti del figlio Diego, finito in carcere.

Quest'ultimo, come vedremo, grazie ad un ricordo emerso, riuscirà però a placare la sua tensione. Intanto, nella puntata di martedì, abbiamo visto che una persona sconosciuta si è presentata al Caffè Vulcano mentre Angela ha provato a convincere Giulia e Franco a partecipare al corso di Swing. Soffermiamoci adesso sulle puntate che ancora devono andare in onda.

La puntata di mercoledì 30 ottobre

Dopo aver osservato nelle puntate di lunedì e martedì come la situazione riguardante Diego si sia 'tranquillizzata' grazie ad un ricordo emerso, la puntata di mercoledì invece si apre con il padre di Maurizio Mennella che è pronto a minacciare Arianna e Michele, e si respira una grande preoccupazione per Diego.

Arriva un momento molto importante, quello del tentativo di risveglio dal coma farmacologico in cui si trova Aldo Leone. Infine Vittorio, per cercare di portare buon umore a Guido, decide di fargli una bella sorpresa.

Le puntate di giovedì 31 ottobre e di venerdì 1 novembre

La trama del 31 ottobre inizia in maniera drammatica, con Raffaele che fatica a sopportare la tensione associata alla situazione che sta vivendo il figlio Diego ed è preoccupato da quello che potrebbe accadergli.

Nel frattempo Delia cerca in tutto i modi di tenere lontano Beatrice da suo marito mentre Vittorio ed Alex fanno fatica a trovare un punto d'incontro. Intanto Filippo, dal ritorno da un lungo viaggio, è pronto a rivedere Serena e c'è molta curiosità per scoprire se la tensione fra i due si sia in qualche modo raffreddata. La puntata del 1º novembre si apre proprio con la cena dall'appena tornato Filippo e la 'sua' Serena e finalmente sembra sia tornata pace ed armonia fra i due, anche se l'uomo sembra molto preoccupato.

C'è anche molta attesa per il confronto in carcere fra Raffaele e suo figlio Diego, mentre un altro incontro, quello fra Vittorio ed Alex, è una delle scene principali della puntata di venerdì 1 novembre: proprio Vittorio spera possa ritornare la pace fra i due ma non sa che tale confronto è stato orchestrato da Mia.

Tutte le puntate di 'Un posto al sole' vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:45.