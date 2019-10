Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che le puntate del 15 e 16 ottobre vedranno al centro dell'attenzione ancora il rapporto tra Diego e Beatrice. Dopo il duro scontro con Aldo Leone, il ragazzo sarà assalito dai sensi di colpa, ma non smetterà per questo di essere ossessionato dalla Lucenti. Successivamente, Aldo subirà un grave incidente e lotterà tra la vita e la morte.

Upas, trame puntate martedì 15 ottobre: Aldo fa una proposta a Beatrice

Diego Giordano continuerà imperterrito a pedinare la sua ex fidanzata che cercherà di tenerlo lontano dalla sua vita in tutti i modi.

Raffaele, dal canto suo, proverà a far ragionare suo figlio, ma quest'ultimo non vorrà ascoltarlo e proseguirà con lo stalking nei confronti di Beatrice. Nel frattempo, Aldo Leone arriverà dalla ragazza comunicandole di aver preso una decisione che potrebbe cambiare per sempre il loro futuro. Le dirà che vorrà lasciare sua moglie per lei? Le anticipazioni di martedì 15 ottobre raccontano di una reazione inaspettata da parte di Beatrice.

La sua risposta potrebbe portare a una svolta drammatica per la situazione. Raffaele, intanto, sarà sempre più preoccupato che Diego possa commettere qualche sciocchezza.

Nel corso della puntata di domani, a Un posto al sole ci saranno anche momenti di felicità. Per Andrea e Arianna arriverà finalmente il momento di gestire le pratiche per l'adozione. I due saranno molto felici, perché aspettavano da tempo di poter realizzare questo loro sogno, ma Alice non la penserà allo stesso modo. La ragazzina prenderà male l'esclusione da parte di suo padre che pare non condividere la sua gioia con lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Anticipazioni Un posto al sole 16 ottobre: Aldo grave in ospedale, Beatrice e Delia vanno da lui

Nella puntata successiva, di mercoledì 16 ottobre, Aldo finirà in ospedale in gravi condizioni. Si penserà al peggio e a stargli vicino arriverà sua moglie Delia che si dispererà al suo capezzale. In ospedale ci sarà anche Beatrice che cercherà di non farsi notare e Aldo verrà raggiunto anche dal suo caro amico Eugenio.

Intanto Raffaele penserà al peggio e ipotizzerà che la responsabilità possa essere di suo figlio Diego, perciò deciderà di chiamarlo al telefono, ma il ragazzo risulterà irraggiungibile. Giordano avrà ragione o ci sarà un altro colpevole? Non resta che aspettare di seguire le prossime puntate per scoprire se Aldo si salverà.

Giunta alla stagione numero 23, Un posto al sole è la soap più longeva prodotta in Italia.

Le storie di Palazzo Paladini hanno appassionato negli anni milioni di telespettatori con argomenti sempre attuali in cui tutti possono immedesimarsi. Si spazia da storie leggere a fatti di cronaca e questo mix ha dato il successo alla soap ambientata a Napoli, nel quartiere di Posillipo.