Le trame di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 1° ottobre si concentrano ancora sulle sorti di Alex, alle prese con una brutta notizia dopo l'altra. La giovane Parisi, già coinvolta da una lunga serie di problemi personali, ha anche scoperto il tradimento di Vittorio con Anita, ma finora non ha trovato la forza di rivelare al fidanzato la novità. Le sue lacrime sono state giustificate con le note motivazioni familiari, ragione per cui il giovane Del Bue non ha sospettato che la verità fosse già venuta a galla.

Ma nell'appuntamento odierno, la tristezza di Alex non potrà essere più nascosta al punto da spingerla ad una decisione sofferta.

Le novità del giorno riguarderanno Renato, sempre più interessato ad Adele e convinto che la consuocera ricambi i suoi sentimenti. Marina sarà al settimo cielo per la sua relazione con Fabrizio anche se qualcuno cercherà di metterla in guardia.

Anticipazioni Un posto al sole: una decisione sofferta per Alex

La puntata di Un posto al sole in onda oggi 1° ottobre ripartirà dalla tristezza di Alex, notata sia da Vittorio che da Andrea e Silvia.

La giovane non farà parola con nessuno in merito alle ragioni del suo stato ed, anzi, si chiuderà sempre più in sé stessa. Delusa dopo avere scoperto di essere stata tradita da Vittorio, la sorella di Mia finirà per prendere una decisione importante e dolorosa. Giungerà il momento di porre fine alla sua relazione sentimentale? In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, nei prossimi giorni Alex deciderà anche di abbandonare Palazzo Palladini, proprio per allontanarsi da colui che le ha fatto del male. Una scelta che non verrà compresa dalle persone a lei care, a partire dalla piccola Mia che nel palazzo napoletano ha trovato un po' di serenità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Trame Un posto al sole: Roberto mette in guardia Marina

Proseguendo con le altre trame relative alla puntata di Un posto al sole del 1° ottobre, Renato dovrà fare i conti con una cocente delusione quando si renderà conto di avere commesso un passo falso con Adele. Nonostante l'assidua frequentazione degli ultimi giorni, infatti, la madre di Susanna potrebbe avere un'opinione diversa del rapporto con il consuocero.

Le recenti novità potrebbero avere delle conseguenze anche nella relazione con Nadia, che già da qualche giorno appare insofferente per la freddezza del compagno. La storia con la bella ucraina sarà destinata a finire?

Intanto Marina sarà sempre più coinvolta dalla storia con Fabrizio, il quale a sua volta si metterà contro lo zio Sebastiano, preoccupato che i segreti di famiglia possano essere svelati.

Roberto Ferri noterà il sorprendente comportamento dell'ex moglie che continuerà ad apparire sulle nuvole per questo amore quasi adolescenziale. L'uomo tenterà di metterla in guardia, invitandola a non correre troppo, ma i suoi consigli potrebbero non sortire l'effetto sperato.