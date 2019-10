Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che vedremo in onda su Rai 3 dal 4 all'8 novembre 2019 in prima visione. I riflettori saranno ancora una volta puntati sul caso di Diego, il quale continua ad essere in carcere, mentre suo padre Raffaele apparirà visibilmente spaesato da tutta questa situazione che lo ha travolto. E poi ancora vedremo che Giulia deciderà di voltare pagina definitivamente dopo aver capito che la relazione con Denis non avrebbe potuto funzionare.

Gli spoiler di Un posto al sole 4-8 novembre: Raffaele preoccupato per Diego

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino a venerdì 8 novembre, rivelano che Raffaele si sente spaesato dopo l'incarcerazione di suo figlio e teme di non essere più in grado di aiutarlo.

Al suo fianco ci sarà Franco, il quale deciderà di indagare su una persona che potrebbe avere a che fare con il terribile incidente che ha colpito Aldo e che poteva costargli la vita.

Nel frattempo vedremo che Filippo cambierà nettamente atteggiamento nei confronti di Serena e della sua famiglia. Da quando è tornato da Tenerife, infatti, non sembra essere più quello di una volta. Possibile, quindi, che sia successo qualcosa durante il suo viaggio.

Scopriremo, infatti, che Filippo si sentirà sopraffatto dai sensi di colpa per quello che è successo a Tenerife, proprio per questo motivo manterrà sempre di più le distanze da Serena.

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Giulia in un primo momento non si capacita del fatto che la sua relazione con Denis sia giunta al capolinea e sembra non voler accettare tale situazione.

Col passare del tempo, però, la donna si renderà conto che è inutile continuare a pensare a ciò che sarebbe successo con Denis, e quindi per tale motivo si convincerà che è giunto il momento di voltare pagina definitivamente e lasciarsi il passato alle spalle.

I sospetti di Niko su Delia

Intanto, le indagini sull'incidente di Aldo Leone vanno avanti a ritmo spedito e vedremo che Niko si convincerà del fatto che Delia possa nascondere un segreto su questo caso, che fino ad oggi non è venuto a galla: ecco perché la terrà sotto controllo.

Intanto Raffaele, preoccupato per le sorti di suo figlio in carcere, proverà a convincerlo ad accettare la strategia difensiva che è stata studiata per lui da parte di Niko e Ugo.

Successivamente, negli spoiler di Un posto al sole fino all'8 novembre Andrea dovrà fare i conti con un volo decisamente turbolento che va da Londra a Napoli. Riuscirà a mantenere la calma? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.