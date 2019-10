Un'altra settimana è incominciata all'interno della soap opera Una vita e le anticipazioni sono davvero avvincenti. Per quanto riguarda i prossimi due appuntamenti, quelli di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, si vedrà che le condizioni di Liberto saranno sempre più complesse. In seguito all'attentato nella galleria d'arte di Samuel, l'uomo si è gravemente ferito alla testa. Il medico Higinio prenderà molto a cuore il suo caso e si dirà disposto ad effettuare lui stesso il delicato intervento chirurgico per salvarlo.

Il quartiere, quindi, sarà in fermento per l'arrivo del nuovo medico, ma nessuno si renderà conto del fatto che l'uomo sta vivendo delle condizioni economiche davvero estremamente disagiate. Questa situazione non farà altro che farlo sentire sempre in difetto e fuori luogo in ogni circostanza.

Una Vita trama puntata martedì 1 ottobre: Servante starà molto male per l'assenza di Paciencia

La puntata di Una Vita di martedì 1 ottobre sarà incentrata sul povero Servante.

L'uomo soffrirà davvero moltissimo per l'assenza di Paciencia. Le domestiche si mostreranno particolarmente comprensive nei suoi confronti al punto che decideranno di fargli un regalo. Le donne metteranno insieme le loro forze economiche e regaleranno all'uomo una foto della sua amata e poi gli daranno un po' di denaro in modo che le possa spedire un pensiero a Cuba.

Lucia, intanto, continuerà le ricerche sul suo oscuro passato. L'aiuto di Padre Telmo si rivelerà davvero importantissimo ai fini della ricerca.

Dalle varie indagini effettuate fino ad adesso, infatti, è emerso che la donna potrebbe essere imparentata ad una famiglia molto nobile,

Anticipazioni mercoledì 2 ottobre: Higinio ha grossi problemi economici

Le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 2 ottobre, di Una Vita, rivelano che l'attenzione si sposterà su Liberto. L'uomo si troverà in condizioni sempre peggiori e, ormai, l'unica via di salvezza risulta essere l'intervento al cervello.

Si tratta di un'operazione estremamente delicata che solo il dottore Higinio si è offerto di affrontare. Il medico, infatti, ha preso molto a cuore le condizioni di salute del povero Liberto e farà il possibile per curarlo.

L'incidente subito in galleria d'arte, purtroppo, gli ha causato un danno cerebrale importante. Ad ogni modo, nel quartiere ci sarà grande fermento per l'arrivo del nuovo dottore.

Tutti si mostreranno fiduciosi che l'uomo possa riuscire a salvare la vita di Liberto. Tuttavia, c'è qualcosa che nessuno sa. Higinio, infatti, versa in situazioni economiche davvero molto difficili. La povertà nella quale si trova a vivere lo metterà davvero parecchio a disagio.