Dopo la notizia relativa alla sua gravidanza, Trini si mostrerà sempre felice e raggiante, mentre il suo compagno Ramon non farà altro che supportarla e proteggerla. Nel corso dell'episodio di venerdì 11 ottobre di Una vita, però, si vedrà che la donna si sentirà molto male. La protagonista accuserà lancinanti dolori addominali. Oltre a lei, però, anche Lolita non starà affatto bene e manifesterà gli stessi sintomi della sua amica.

Ramon, ovviamente, andrà nel panico e si rivolgerà immediatamente a dei medici. In seguito a delle analisi alquanto approfondite si scoprirà che le due donne sono state colpite da una fortissima gastroenterite.

Trama venerdì 11 ottobre Una Vita: Trini scopre di avere una gastroenterite

La puntata di Una Vita di venerdì 11 ottobre sarà molto tesa. L'episodio, infatti, sarà incentrato principalmente sul malore di Trini.

La giovane, dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Ramon, si preoccuperà molto di più per le sue condizioni di salute. Ad un certo punto, però, incomincerà a stare molto male e accuserà fortissimi dolori addominali. In seguito ad alcune visite, la donna scoprirà che il problema è legato ad una fortissima gastroenterite.

Una volta appresa la questione, il suo compagno si prodigherà per lei allo scopo di alleviare le sue sofferenze.

Oltre a starle accanto ed offrirle tutto il suo supporto e la sua vicinanza, però, Ramon provvederà anche a sgombrare la casa da tutti quegli alimenti che potrebbero essere potenzialmente dannosi per la donna e per il suo bambino.

Samuel prende in considerazione la proposta di Lucia

Su di un altro versante, invece, si vedrà che nella puntata di venerdì 11 ottobre di Una Vita Cesareo umilierà pubblicamente Servante facendo dell'ironia sulla pubblicità di cui si è reso protagonista.

Lucia, invece, sarà sempre più convinta di cedere la sua rendita a Samuel allo scopo di sanare le sue finanze. La donna si renderà conto di amarlo profondamente e di essere disposta ad ogni cosa pur di aiutarlo.

L'Alday, però, in un primo momento rifiuterà la proposta d'aiuto della giovane, ignorando completamente le sue parole. In seguito, invece, una volta apprese le sue reali intenzioni incomincerà ad interessarsi parecchio alla sua proposta economica.

Le sue finanze, infatti, sono un vero disastro. Dopo l'attentato nella galleria d'arte, l'uomo è alle strette. La banca gli ha anche inviato un'ingiunzione di pagamento. Se l'uomo non salderà al più presto il suo debito rischierà addirittura che gli venga pignorata la casa. In virtù di tutto ciò, deciderà di accettare la proposta di Lucia relativa alla sua eredità. Lucia, inoltre, scoprirà anche dei segreti in merito alla sua famiglia.