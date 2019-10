Le anticipazioni di Una vita dei giorni 15 e 16 ottobre parlano di segreti, morte e delusioni. La soap opera sarà trasmessa anche martedì sera su Rete 4. Negli episodi, verrà alla luce che Casilda e Leonor sono sorellastre, Lucia farà un'amara scoperta su padre Telmo e Servante verserà in pessime condizioni di salute. In tutto questo, non mancherà un delitto che porrà fine alla vita di una persona molto cara alla Alvarado: Joaquín.

Anticipazioni Una Vita, trame martedì 15 e mercoledì 16 ottobre

Nelle prossime puntate di Una Vita Samuel stringerà un patto con il tutore di Lucia. Quest'ultimo rivelerà al perfido Alday tutti i dettagli sul testamento dei genitori biologici della Alvarado. Telmo, dopo essersi informato sul passato di Lucia, le riporterà tutte le sue scoperte. La ragazza apprenderà così la verità sul suo passato e ne rimarrà fortemente scossa.

Dopo una profonda riflessione, Lucia chiederà all'affascinante prete di accompagnarla a Salamanca per cedere la sua eredità e donarla all'Ordine del Cristo Nascente. Samuel, di ritorno dal suo viaggio, informerà Lucia che Telmo l'ha ingannata, in quanto l'Ordine del Cristo Nascente intende solamente approfittarsi della sua sostanzionsa eredità.

Davanti a tale notizia, infatti, la povera Alvarado resterà ferita e delusa.

In seguito informerà il parroco che partirà da sola per Salamanca. Dopodiché si recherà nell'abitazione del suo tutore e qui riceverà un'amarissima sorpresa. Nel dettaglio, Lucia troverà Joaquín riverso a terra e privo di vita.

Una Vita spoiler: Servante si ammala e sarà ritrovato allo stremo

Servante, dopo aver trascorso una notte fuori di casa, si risveglierà con una febbre molto alta. L'uomo crederà di avere pochi giorni di vita quando udirà alcune cameriere confabulare alle sue spalle: in realtà le donne si ritroveranno a spiegare a Leonor il motivo dell'amore tra Heliodora e Martina.

Questo misunderstanding porterà Servante a prenderà la sconcertante decisione di lasciare Acacias 38 per andare a morire a Naveros. Fortunatamente non riuscirà a salpare in tempo poiché la febbre lo ridurrà allo stremo. Servante sarà ritrovato da Cesareo e ricondotto a casa in soffitta e curato.

Frattanto, dopo aver appreso che Maria è sua madre, Casilda sarà decisa a fare i bagagli per lasciare l'abitazione in cui per alcuni anni ha prestato servizio.

Rosina, invece, farà due calcoli e arriverà a sospettare che il padre della domestica possa essere il suo defunto marito. Tali calcoli verranno poi confermati da Maria, la quale riferirà a Leonor che Casilda è sua sorella, in quanto figlia dello stesso padre. Seppur sconvolta da questa notizia, la scrittrice prometterà di non farne parola a nessuno. Ma riuscirà a mantenere questo scottante segreto? A quanto pare no, poiché, durante una discussione con sua madre si lascerà scappare questo dettaglio.