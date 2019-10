Le anticipazioni delle puntate di Una vita di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre sono incentrate su Padre Telmo. Il parroco sarà alle prese con la scoperta del testamento dei Marchesi di Valmez, la famiglia da cui discende la bella Lucia. Approfittando di un momento di distrazione del priore Espineira, Telmo riuscirà a sottrargli dei documenti importanti che lo porteranno a fare delle scoperte inaspettate.

Una volta apprese le informazioni, il parroco proverà a mettere in guardia la ragazza, soprattutto per quanto riguarda le intenzioni di Samuel. Purtroppo, però, la giovane sembrerà completamente convinta dell'innocenza dell'Alday.

Una Vita puntata di martedì 22 ottobre: Lucia, molto vicina a Samuel, gli farà bella una sorpresa

La puntata di Una Vita di martedì 22 ottobre vedrà Lucia molto vicina a Samuel. Quest'ultimo, ormai, riversa in situazioni economiche davvero molto gravi.

Proprio per tale ragione, ha deciso di mettere in vendita alcuni oggetti di valore in suo possesso. Tutte le persone del paese, però, si sono messe d'accordo allo scopo di non acquistare nulla dal giovane. Questo, ovviamente, non farà che aggravare ulteriormente la sua situazione.

L'unica persona che resterà al suo fianco sarà la giovane Lucia. Quest'ultima infatti, nel corso della puntata di martedì, deciderà di fargli una bellissima sorpresa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La fanciulla si recherà a casa sua e gli porterà una statuina di valore che ha riparato per lui. Nonostante le esortazioni di Celia e Felipe di lasciar perdere l'Alday, Lucia sembrerà completamente assuefatta dall'uomo.

Anticipazioni mercoledì 23 ottobre: Padre Telmo scopre la verità sulle origini di Lucia

L'episodio di mercoledì 23 ottobre di Una Vita, invece, sarà molto più avvincente. Padre Telmo sarà deciso a scoprire tutti i segreti del passato di Lucia. Il suo scopo sarà quello di sfruttare tutte le informazioni in suo possesso per mettere in guardia la giovane donna e farle aprire gli occhi soprattutto sulle intenzioni di Samuel. L'uomo, allora, riuscirà ad approfittare di un momento di distrazione di Espineira per sottrargli il testamento dei Marchesi di Valmez.

Proprio grazie a questo gesto astuto, il parroco riuscirà a venire in possesso d'informazioni assolutamente inaspettate circa le origini di Lucia, tutte questioni che diverranno di dominio pubblico nelle prossime puntate.

Padre Telmo, allora, si recherà immediatamente dalla giovane per metterla in guardia e informarla di tutta la situazione. Lucia, però, si troverà in compagnia di Samuel. La ragazza non avrà la minima intenzione di prendere in considerazione la richiesta del parroco.