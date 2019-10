Finalmente una svolta nella trama della soap opera Una vita. Nel corso delle puntate che andranno in onda giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, infatti, vedremo che tutto il paese scoprirà la verità sulle origini della giovane. La donna incomincerà ad essere ripudiata da tutti i cittadini al punto che si troverà a prendere un'importante decisione in merito alla sua eredità.

Nel frattempo, però, la ragazza incomincerà a maturare dei sospetti anche nei confronti di Samuel. I tentativi di Padre Telmo di convincerla in merito alle cattive intenzioni dell'Alday stanno dando i loro frutti. Per tale ragione, l'Alvarado non si fiderà più del suo uomo e tornerà sui suoi passi nei confronti del prete.

Una Vita puntata di giovedì: tutti in paese scoprono le origini di Lucia

La puntata di Una Vita, che andrà in onda domani giovedì 24 ottobre, sarà incentrata sulla diffusione della notizia relativa alle origini di Lucia. Padre Telmo, infatti, approfittando di un momento di distrazione del priore Espineira, è riuscito a venire in possesso del testamento dei Marchesi di Valmez, famiglia da cui discende Lucia. Nel visionare tali documenti, scopre un'inaspettata novità sulla giovane.

Il primo pensiero dell'uomo di fede è quello di parlare direttamente con la giovane, ma gli sarà impedito da Samuel.

Per tale ragione, si rivolgerà ad un giornale locale e farà diffondere la notizia in paese. L'episodio di giovedì, infatti, incomincerà proprio con i cittadini spiazzati da una notizia inaspettata. Tutti, dunque, verranno a conoscenza del fatto che Lucia è figlia di due fratellastri. Per la mentalità del tempo, questa è un'informazione assolutamente sconvolgente.

Episodio venerdì: Lucia incomincia a sospettare delle intenzioni di Samuel

Tutti gli abitanti, infatti, incominceranno a ripudiare la giovane. La sua posizione sarà rrealmente compromessa e Padre Telmo di preoccuperà molto per lei. Nel corso della puntata di Una Vita di venerdì 25 otobre, infatti, vedremo che l'uomo farà il possibile per consolare la giovane Lucia. Samuel, però, si metterà nuovamente tra i due e proverà a convincere la sua donna del fatto che il prete sia interessato solamente al suo denaro.

Per la prima volta, però, l'Alvarado incomincerà a mettere in dubbio la parola dell'Alday. La giovane, infatti, sospetterà della sua sincerità. Poco per volta, infatti, la donna metterà da parte la sua ingenuità e si renderà conto del fatto che Samuel stia nascondendo qualcosa. Ad ogni modo, Lucia dovrà fare i conti con l'opinione pubblica. Dopo che tutti hanno scoperto che è figlia del peccato, sarà costretta a prendere una drastica decisione.