Le puntate di Una vita del 3 e del 4 ottobre porteranno alla luce due elementi molto interessanti. Il primo riguarderà la scoperta di Trini del suo stato interessante, invece, la seconda riguarderà Lucia, la quale apprenderà le origini nobili della sua famiglia. Ad Acacias si respirerà grosso fermento per diverse situazioni. Le condizioni di salute di Liberto saranno sempre più precarie. Il medico Higinio gli farà l'intervento al cervello.

Trini, invece, continuerà a stare male ma, finalmente, capirà qual è il motivo celato dietro questo suo malessere. La donna aspetta un bambino, pertanto, deciderà di organizzare una cena romantica per Ramon per raccontargli tutto.

Episodio 3 ottobre Una Vita: Trini prova a dare la notizia della gravidanza a Ramon ma fallisce

L'episodio di giovedì 3 ottobre di Una Vita sarà incentrato su Trini. La donna, finalmente, prenderà coscienza di essere in dolce attesa e la notizia le riempirà il cuore di gioia.

Allo stesso tempo, però, non saprà come fare per comunicare il lieto evento a Ramon. In un primo tempo, proverà a metterlo alla prova per capire se è pronto ad affrontare il ruolo di genitore. L'esperimento, però, non darà l'esito che la giovane fanciulla sperava.

Ad ogni modo, la notizia deve essere divulgata. Per tale ragione, Trini deciderà di organizzare una cena romantica per il suo uomo allo scopo di comunicare nel migliore dei modi la novella che ha in serbo per lui.

Una volta giunto il momento deicisivo, però, la donna non riuscirà a trovare le parole per esprimere quanto le sta accadendo. L'episodio in questione, infatti, si concluderà con un nulla di fatto.

Puntata di venerdì 4 ottobre: Lucia scopre che la sua famiglia è imparentata con i Marchesi

La puntata di Una Vita di venerdì 4 ottobre, invece, sarà incentrata su Lucia e sulla ricerca delle origini della sua famiglia.

La donna si farà aiutare da Celia. Le due incominceranno ad indagare a fondo e riusciranno a portare alla luce alcune verità. Nel corso dell'episodio, infatti, vedremo che si scoprirà che la famiglia di Lucia era imparentata con i Marchesi De Velmez.

Dopo aver fatto quest'importantissima scoperta, l'attenzione si sposterà leggermente altrove. La giovane Maria, infatti, sarà accolta in una soffitta.

La fanciulla riuscirà ad integrarsi perfettamente con il resto del gruppo dal momento che si renderà conto di avere una grande affinità.

Intanto continueranno le preoccupazioni per Liberto. Quest'ultimo sarà in attesa di sottoporsi al delicatissimo intervento al cervello che il dottore Higinio si è offerto di fare. In paese ci sarà grosso fermento anche per questa specifica situazione.