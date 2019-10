Virus intestinali, preoccupazioni, misteri e sorprendenti verità: saranno queste le tematiche che caratterizzeranno le puntate di Una vita dei giorni 8 e 9 ottobre. Nel dettaglio, le puntate che avremo modo di vedere sono le numero 839 - 840 - 841. Trini e Lolita avranno un malore che impensierirà Antonito e Ramon. Samuel si vedrà respingere il suo lavoro dalla marchesa de Urrutia mentre la domestica Maria sarà accusata di furto. Infine Padre Telmo riceverà un ordine che coinvolgerà l'ignara Lucia.

Anticipazioni Una Vita, trame dell'8 e 9 ottobre

Lucia si recherà dall'affascinante padre Telmo per confessare ciò che prova per Samuel. Il religioso apprenderà che la Alvarado non solo è perdutamente innamorata dell'Alday, ma è pronta a sostenerlo economicamente pur di aiutarlo a uscire dal baratro finanziario. Nell'ascoltare queste parole, Telmo la inviterà ad essere prudente e a non buttarsi a capofitto in una situazione del genere.

Samuel, dal canto suo, non ricambierà i sentimenti di Lucia nemmeno quando la marchesa de Urrutia rifiuterà di comprare i suoi gioielli poiché li reputerà di pessima qualità. In seguito, quando il fratello di Diego apprenderà che la Alvarado è ricchissima, deciderà di approfittare della situazione.

Ramon continuerà a comportarsi in modo del tutto ossessivo con Trini poiché preoccupato per il suo stato di salute e di quello del feto che porta in grembo.

La donna finirà per perdere la pazienza, ma poi si sentirà male esattamente come Lolita. In seguito si apprenderà che le due gestanti hanno un'infiammazione a stomaco e intestino, la temibile gastroenterite.

Spoiler Una Vita: finto furto alla sartoria

Le anticipazioni di Una Vita dei giorni 8-9 ottobre rivelano che padre Telmo riceverà un ordine da parte di Espineira. Il religioso proverà a convincere Lucia a donare una certa somma di denaro e alcune opere d'arte alla loro congregazione.

Rosina rivelerà alla sua carissima amica Susana la verità sul passato del suo defunto marito. La sarta apprenderà così che Maximiliano Hidalgo ebbe una storia con la domestica Maria prima di convolare a nozze con Rosina. Quest'ultima avrà timore che la donna sia ritornata ad Acacias 38 con il fermo intento di vendicarsi per essere stata lasciata dall'uomo. Ed ecco che Susana prenderà la decisione di aiutare la sua amica a uscire da questa intricata e spiacevole faccenda.

Con l'aiuto di Cesareo sarà inscenato un furto alla sartoria e le colpe ricadranno interamente sulla domestica. Nonostante le prove deboli, Rosina ordinerà a Higinio di licenziare Maria.

Liberto si recherà in ospedale, ma quando chiederà del dottor Higinio scoprirà che nessuno lo conosce. Del tutto confuso, il marito di Rosina chiederà spiegazioni al diretto interessato il quale però non fornirà una motivazione abbastanza convincente.

Che cosa starà mai nascondendo?