Nelle anticipazioni di Una vita delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 28 ottobre a sabato 3 novembre su Canale 5, Leonor avrà alcuni problemi inattesi al lavoro, mentre Rosina scoprirà un particolare dettaglio su Higinio. In seguito Ursula parlerà con Leonor e le consiglierà di non fidarsi di Samuel. Intanto Padre Telmo sarà notevolmente preoccupato. Vediamo nel proseguo dell'articolo i dettagli degli spoiler di Una Vita inerenti alla prossima settimana.

Leonor mette in scena l'opera teatrale

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 28 ottobre al 3 novembre, Leonor metterà in scena la sua opera teatrale, ma purtroppo il grande evento non andrà come sperato, anzi si rivelerà un disastro. L'opera teatrale sarà un fallimento, poiché gli attori saranno poco convincenti, inoltre nel corso della scena ci saranno parecchie interruzioni. Poi El Pena si rifiuterà di interpretare il personaggio di Servante da giovane.

Successivamente Pena e Inigio convinceranno Leonor ad annullare la scena riguardante il bacio tra le protagoniste, cosicché l'opera teatrale sarà fortunatamente salva.

Higinio e Maria si baciano

Higinio e Maria si baceranno e verranno notati da Fabiana, la quale sarà notevolmente turbata e confusa. Successivamente, Fabiana si recherà immediatamente da Casilda per informarla di ciò che ha appena visto, ma la donna non crederà alle sue parole.

Nel frattempo Padre Telmo farà di tutto pur di fermare l'annullamento del matrimonio con Blanca richiesto da Samuel e chiederà aiuto al Priore. Successivamente Telmo organizzerà un particolare incontro tra Lucia Alvarado e Batan.

Ursula aiuta Padre Telmo

Lucia sarà ancora parecchio assuefatta da Samuel. Nel frattempo Ursula noterà Padre Telmo notevolmente in ansia e vorrà aiutarlo. Poi la donna consiglierà a Lucia di stare lontana da Samuel, poiché secondo lei l'uomo non è quello che sembra, ma l'Alvarado non baderà alle parole di Ursula.

Successivamente, Samuel riceverà l'annullamento del matrimonio con Blanca e chiederà a Lucia di poterla corteggiare ufficialmente. Nel frattempo Rosina scoprirà improvvisamente che Higinio in realtà esercita la professione di medico in modo completamente illegale.

