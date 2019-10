Le puntate di Una Vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5 vedranno come protagonista Casilda Escolano. La Escolano, domestica degli Hidalgo, verrà a sapere che potrebbe essere la figlia di Maximiliano, defunto marito di Rosina. Presto però, questa parentela verrà smentita e alla Escolano non rimarrà che chiedere scusa, in particolar modo a Rosina. Artefici della truffa saranno proprio Maria e Higinio.

I sospetti su Higinio e Maria

Nel cast della soap hanno fatto il loro ingresso due nuovi personaggi: Higinio e Maria. Higino è un medico che ha operato Liberto, mentre Maria è una domestica. Dalle anticipazioni spagnole si apprende che Rosina farà una sconvolgente scoperta. La donna verrà a sapere che Maria è un'ex fiamma del suo defunto marito. Questo farà cambiare drasticamente l'atteggiamento della Hidalgo con la domestica.

Rosina inizierà ad essere infastidita dalla presenza di Maria e farà di tutto per farla allontanare da Acacias. In questo si farà aiutare anche da Susana. Infatti, la sarta arriverà ad accusare Maria di un furto che non ha commesso solo per vedere di nuovo la sua amica serena.

Anche Liberto e Inigo inizieranno a nutrire dei sospetti nei confronti di questa coppia: scopriranno che in ospedale nessuno conosce questo medico e noteranno anche che Higinio è completamente sottomesso alla domestica. Tutto ciò sembrerà molto strano.

Maria truffa Casilda

Maria, sin dal suo arrivo ad Acacias, si dimostrerà subito amorevole nei confronti di Casilda. La donna ha però messo a punto un piano molto ingegnoso per impossessarsi dell'eredità degli Hidalgo. Entrando in confidenza con la Escolano, Maria le rivelerà di essere sua madre e che lei è il frutto di una relazione avuta con Maximiliano. Questa notizia sconvolgerà gli animi di tutti i protagonisti.

In particolar modo, Rosina temerà che Casilda voglia rivendicare l'eredità di suo marito. A tal proposito, sarà subito scontro tra Rosina e Casilda. Leonor, invece, prenderà molto bene la notizia e si schiererà dalla parte della sua presunta sorella.

Casilda apprende la verità e chiede scusa

Lo scontro tra Rosina e Casilda si farà sempre più aspro. La Escolano sarà esausta di questa lunga lotta. Così, per porre fine alle liti, deciderà di rinunciare all'eredità.

A questo punto, i due truffatori si vedranno costretti a rivelare tutta la verità e a confessare che il loro intento era quello di truffare Casilda e gli Hidalgo. Avendo fallito, decideranno di lasciare per sempre la città. A Casilda non resterà altro da fare che chiedere scusa, soprattutto a Rosina e la pregherà di poter continuare a lavorare nella sua casa: cosa farà Rosina, la perdonerà oppure no?