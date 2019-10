Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, una delle soap opera più amate dagli italiani. Le anticipazioni rivelano che Celia Verdejo rischierà di morire dopo aver contratto una malattia potenzialmente mortale. La donna, infatti, si sentirà male durante la proposta di nozze da parte di Samuel a Lucia. In questi drammatici momenti, Felipe Alvarez Hermoso starà vicino alla moglie, nonostante rischi di essere contagiato dal terribile morbo.

Una Vita: Celia contrae un virus mortale

Tempi duri per i coniugi Alvarez Hermoso nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler di Una Vita rivelano che Celia contrarrà una grave malattia. Tutto avrà inizio quando la moglie di Felipe deciderà di aiutare i superstiti all'alluvione di El Hoyo. La donna, infatti, cadrà a terra svenuta durante la richiesta di matrimonio di Samuel Alday a Lucia Alvarado.

L'avvocato apparirà subito preoccupato mentre l'Alday crederà che abbia contratto un morbo altamente pericoloso. Ebbene sì, il fratello di Diego dimostrerà di non avere torto, il medico Quiles comunicherà a Felipe che la Verdejo sta lottando tra la vita e la morte per colpa di un virus potenzialmente mortale. Di conseguenza, il medico consiglierà all'uomo di stare lontano dalla consorte, in quanto potrebbe restarne contagiato.

Ma ecco che Felipe deciderà di rimanere accanto a Celia (Ines Aldea) mettendo a repentaglio la sua stessa esistenza. Nel frattempo quest'ultima rimarrà rinchiusa nella sua camera da letto in isolamento.

Felipe teme di perdere la Verdejo

Stando alle trame di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimane, si evince che la notizia della malattia contratta dalla Verdejo farà ben presto il giro di tutto il vecchio quartiere.

Qui i vicini dimostreranno di essere molto in ansia per la sorte della moglie di Felipe (Marc Parejo) che non darà segni di miglioramento. Per questo motivo, l'Alvarez Hermoso inizierà a rassegnarsi di perderla per sempre. Anche Lucia Alvarado non si staccherà un attimo dalla cugina, mandando su tutte le furie Samuel Alday. Di conseguenza, la coppia inizierà a litigare violentemente mentre Padre Telmo Martinez continuerà a sperare di conquistare la cugina di Celia in quanto è pazzo di lei.

La moglie di Felipe si salva grazie a una cura

L'avvocato non potrà fare niente per strappare alla morte la povera Celia. Ma ecco che per i coniugi Alvarez Hermoso arriverà un barlume di speranza: il dottor Quiles riuscirà a trovare una cura sperimentale contro l'epidemia di Hole. Fortunatamente la cura darà esito positivo: la moglie di Felipe riuscirà pian piano a riprendere le forze. Una notizia che sarà accolta con gioia da tutto il vicinato che aveva pregato per la sua salvezza.