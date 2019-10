Una vita, anticipazioni che parlano di crimini ed eventi drammatici. Nelle puntate in programmazione su Canale 5, Celia apprenderà con un discreto stupore di essere incinta. Il sogno di un'intera esistenza si è avverato. La moglie di Felipe metterà al corrente Trini della lieta novella e le due condivideranno le gioie della futura maternità. Tuttavia, il destino sarà infausto per entrambe. Nel frattempo, il quartierino verrà scosso dalla notizia della morte di Padre Guillermo.

Padre Telmo continuerà nella sua difficile impresa volta a far aprire gli occhi a Lucia, completamente invaghita e alla mercè di Samuel che, dal canto suo, si renderà protagonista di un vile inganno per mettere le mani sulla cospicua eredità dell'ingenua Alvarado.

Padre Telmo nasconde un oscuro segreto nel suo passato

Un altro crimine sta per compiersi nel turbolento quartierino di Acacias. Stando alle anticipazioni di Una vita, Padre Telmo scoprirà con orrore e sgomento che il Gutierrez è stato assassinato.

Immediatamente, il sacerdote si rivolgerà alla Guardia civile, pregandola di indagare. La polizia si metterà immediatamente all'opera e inizierà ad interrogare i vicini di Acacias. Telmo nel frattempo, dirà a Guillermo che Espinera ha intenzione di fare del male a Lucia. Subito il frate si recherà dal diretto interessato per chiarire la questione. Durante la loro intensa chiacchierata, il priore rivelerà alcuni retroscena del parroco di Acacias di cui nessuno era a conoscenza.

Quando torneranno al quartierino, il sacerdote domanderà a Telmo come mai gli abbia nascosto informazioni così importanti sulla sua vita passata, invitandolo a raccontargli tutta la verità.

Il sacerdote viene assassinato

Padre Telmo confesserà ad Espineira di essere innamorato profondamente di Lucia, nonostante sia consapevole che la ragazza abbia deciso di sposare Samuel. Il mentore di Telmo, dopo aver ascoltato attentamente la sua confessione, lo inviterà a riflettere seriamente sulla sua vita.

Se non è disposto a rinunciare all'amore e alle tentazioni terrene, farà meglio a spogliarsi degli abiti monacali. Molto scosso dalle parole del suo mentore, Padre Telmo passerà qualche giorno in completa solitudine per decidere il da farsi. Al suo ritorno, Telmo sorprenderà Ursula dicendole di avere intenzione di compiere un viaggio. Proprio in quelle ore, verrà ritrovato il corpo del povero Guillermo, ucciso con una coltellata al petto.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Telmo inizierà a sospettare che la responsabile sia Ursula, in quanto è l'ultima persona che ha visto in vita il frate. Affranto, non racconterà nulla a Mendez, tanto meno delle minacce che qualche giorno prima Espineira aveva rivolto contro Guillermo.

Celia perde il bambino e Paciencia muore a Cuba

Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Telmo sarà sempre più preoccupato per la sorte di Lucia, che ha accettato di sposare Samuel.

Certo che sia un uomo pericoloso, il religioso proverà a metterla in guardia, pregandola di tornare sui suoi passi. Lucia però non ne vorrà sapere. Intanto al paesino arriveranno inaspettatamente Victor e Maria Luisa. La loro visita allieterà Trini, Celia e Leonor che programmeranno insieme alla loro ritrovata amica una giornata di shopping. In quell'occasione, Celia di sentirà improvvisamente male, capitolando a terra senza sensi. Trini sarà la prima soccorrerla e, insieme a Maria Luisa, porterà immediatamente l'amica in ospedale. I medici, dopo aver risvegliato la sventurata, le diranno che il bambino che aspettava è morto. La moglie di Felipe ne sarà devastata. Le notizie brutte non saranno finite qui, in quanto Susana riceverà un preoccupante telegramma, dove apprenderà che suo nipote è malato. Infine Servante verrà sapere che la sua Paciencia è morta a Cuba.