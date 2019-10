Una vita tornerà con un nuovo appuntamento settimanale durante il quale verranno alla luce diversi segreti. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 20 al 26 ottobre rivelano che Samuel incontrerà Jimeno Batan di nascosto e sarà visto da padre Telmo il quale intuirà che i due stanno tramando qualcosa. Intanto Rosina rivelerà ai vicini che Casilda è figlia di Maximiliano mentre il segreto di Lucia sulla sua parentela con i Valmez finirà sui giornali e la ragazza diventerà l'oggetto delle malelingue di Acacias. Infine Telmo discuterà con il Priore Espineira per aver portato alla luce il segreto della Alvarado.

Una vita, Lucia sempre più vicina a Samuel

Le anticipazioni Una vita dal 20 al 26 ottobre, rivelano che padre Telmo riferirà a Lucia i suoi sospetti su Samuel a proposito dell'omicidio di Joaquin, ma la ragazza si rifiuterà di credere alle parole del sacerdote, in quanto sarà convinta che l'Alday non potrebbe mai macchiarsi di un crimine tanto abbietto. Nel frattempo, Celia e Felipe preoccupati per la loro parente, le consiglieranno di non passare più tanto tempo in compagnia di Samuel visto ciò che è accaduto all'uomo durante l'ultima passeggiata che hanno fatto insieme.

Leonor cercherà di convincere sua madre ad accogliere Casilda in famiglia, mentre la giovane ancora sotto shock per l'incredibile rivelazione di sua madre faticherà ad abituarsi all'idea di essere in realtà di nobile estrazione. Più tardi, Servante fingerà di stare ancora molto male per evitare di tornare a lavoro. Intanto, Samuel cercherà di ricavare del denaro dalla vendita di alcuni oggetti di famiglia, ma l'evento sarà un vero e proprio flop visto che l'unica a presenziare sarà Lucia. La ragazza, in seguito, lo aiuterà a rimettere a nuova una preziosa statuina.

Rosina rivela ai vicini che Casilda è figlia di Maximiliano

Rosina si recherà con Leonor in pasticceria all'ora della merenda e nel corso della stessa deciderà di fare una rivelazione a dir poco sconvolgente. La Rubio dirà a tutti i vicini che Casilda è il frutto della relazione peccaminosa che il defunto Maximiliano ha avuto con Maria. Poco, dopo, Telmo si presenterà da Samuel ed interromperà una cena tra lui e Lucia.

La giovane capirà che il sacerdote ha agito in tal modo perché glielo ha chiesto Celia e durante uno scontro verbale con lei, finirà per confessarle il suo segreto sulla parentela con i Marchesi di Valmez, ovvero che è la loro figlia illegittima. Felipe non appena sarà messo al corrente della novità sospetterà che l'interesse di Samuel nei confronti della Alvarado sia dovuto in realtà all'eredità che riceverà il giorno del suo ventitreesimo compleanno. Rosina e Leonor dopo aver accolto Casilda in famiglia decideranno di insegnarle il galateo e le faranno cucire degli abiti da Susana.

Il segreto di Lucia finisce su tutti i giornali

Leonor otterrà dal reticente Servante il permesso di mettere in atto l'opera teatrale che ha scritto sull'amore tra Heliodora e Martina, le due giovani donne che il portinaio ha aiutato in gioventù. Nel frattempo, il Priore Espineira si arrabbierà molto con Telmo, in quanto riterrà che non abbia fatto nulla per evitare che Lucia si legasse sempre più a Samuel.

Intanto, Casilda, dovrà abituarsi alla sua nuova vita da signorina, ma allo stesso tempo, non riuscirà a non subire l'autorevolezza della madre Maria che farà di tutto per riuscire ad entrare in possesso del denaro degli Hidalgo nel minore tempo possibile. Poco, dopo, Telmo parlando con Espineira, verrà a conoscenza di ulteriori informazioni circa il patrimonio di Lucia e per vederci chiaro deciderà di rovistare tra gli effetti personali del priore. Agendo in tale maniera entrerà in possesso di un prezioso documento che gli permetterà di vendersi il segreto di Lucia ad una giornalista. La cronista farà apparire la notizia della parentela di Lucia con i Valmez in maniera molto dettagliata su tutti i giornali.

Samuel incontra Batan di nascosto

Lucia scoprirà che i vicini sono venuti a conoscenza del suo segreto e che non fanno altro che sparlare di lei: tuttavia deciderà di non rinchiudersi in casa e di camminare a testa alta per Acacias dove troverà in Samuel un amico sincero. Inoltre Celia le farà una proposta che non le farà per nulla piacere, ovvero chiedere perdono pubblicamente in modo tale che le bigotte la smettano di parlare male di lei. Nel frattempo, Espineira intuirà che il segreto di Lucia è venuto alla luce grazie a Telmo e riverserà tutta la sua ira sul giovane sacerdote che però troverà il modo di calmarlo. Il prete dirà al suo superiore che lo ha fatto per spingere la ragazza a fare ciò che vogliono loro, ovvero rinunciare all'intera eredità dei Marchesi Valmez. In un momento di rabbia, Rosina si lascerà sfuggire delle parole offensive nei confronti di Casilda e le due finiranno per litigare. Poco dopo, però, la Rubio spinta da sua figlia Leonor chiederà scusa alla Escolano e le due si riappacificheranno. Intanto, padre Telmo vedrà Samuel parlare fitto fitto con Batan e capirà che i due nascondono qualcosa. Il prete finirà per scoprire la verità sul conto dell'Alday?