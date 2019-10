Le anticipazioni delle puntate di Una vita, in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 14:10 su Canale 5, annunciano che Lecia apprenderà che il suo padrino ben presto approderà ad Acacias 38 mentre Liberto Seler e Inigo incominceranno ad avere dei dubbi su Higinio Baeza. Samuel, al contrario, riceverà l'ultimatum da parte della banca: se non paga entro breve tempo il suo debito rischia il pignoramento della sua casa. Per questo motivo l'Alday si avvicinerà al pericoloso strozzino Jimeno Batan.

Una Vita: Rosina note che la serva di Baeza si comporta in modo strano

Le trame di questa nuova settimana, dal 6 al 12 ottobre, svelano che Ramon diventerà sempre più protettivo verso Trini dopo aver scoperto che è incinta del suo primo figlio. Nel frattempo, Samuele approverà le clausole di Jimeno mentre Celia proverà a mettere in guardia Telmo per quanto riguarda la vera natura di Ursula. Higinio e Maria, al contrario, si metteranno d'accordo sulla vicenda del denaro mentre l'Alvarado deciderà di aiutare l'Alday economicamente.

Poco dopo, la ragazza rivedrà Joaquin, il quale non dimostrerà alcun sentimento verso di lei. Nello stesso momento, Rosina intuirà che la domestica di Baeza ha un comportamento ambiguo mentre Servante sarà il testimonial assoluto di una bevanda effervescente.

Joaquin era l'avvocato dei Marchesi

Intanto Lolita rientrerà ad Acacias 38. Dall'altra parte, Lucia e Flora saranno ben volute dalla Dicenta.

In più, la prima confiderà a Padre Telmo di essersi innamorata di Samuel. A proposito, l'Alvarado sceglierà di rifiutare l'assegno mensile dei Marchesi di Valmez. Il superiore Espineira, invece, si mostrerà molto interessato alle ricchezze della parente di Celia. Per salvaguardare la gravidanza di Trini, Ramon presenzierà a una cerimonia di Cabrahigo. Liberto, nel frattempo, verrà a sapere che non c'è alcun medico di nome Higinio.

Per finire Joaquin farà sapere di essere stato il difensore dei Marchesi di Valmez per venti lunghi anni, che l'hanno forzato a mantenere segreta lo la parentela che lo lega con Lucia.

Alday riceve l'aiuto economico di Lucia

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita, inoltre, ci informano che Rosina metterà al corrente Donna Susana che Maria in passato fu l'amante dell'ormai defunto Maximiliano.

La Marchesa di Urrutia, nel frattempo, sceglierà di non comprare la collezione di gioielli ideata da Samuel. Per questa ragione, l'Alday andrà totalmente in fallimento, tant'è che Lucia gli offrirà una notevole quantità del suo assegno mensile. Il Seler, al contrario, confesserà a Inigo di avere tanti sospetti su Baeza. Dall'altra parte, la Rubio e la sarta faranno in modo che Maria sia incolpata di ruberia, tanto da consigliare al medico di cacciare via la sua cameriera.

Trini e Lolita prendono un virus

L'Alvarado scoprirà di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, tant'è che, turbata, farà sapere immediatamente la novità Samuel. Nel frattempo ci sarà tantissima agitazione per le condizioni di Salute di Trini e Lolita. Infatti, ambedue le donne saranno contagiate da una gastroenterite. In conclusione gli spoiler di Una Vita rivelano che Samuel cercherà di stare sempre più vicino a Lucia per appropriarsi dei suoi beni economici, mentre Servante verrà preso in giro da Cesareo per la propaganda della bibita.