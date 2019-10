Una vita, anticipazioni che annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio ad Acacias 38. Stiamo parlando di Raul Andrade, interpretato dall'attore Santos Mallagray, il quale giungerà nel vecchio quartiere alla disperata ricerca della madre, una certa signora Asensio, che i telespettatori scopriranno essere la serva Carmen.

Una Vita anticipazioni: l'arrivo di Raul

Nel corso della quarta stagione dello sceneggiato entrerà in scena una nuova new entry che catturerà l'attenzione del pubblico italiano, che in questi giorni sta assistendo alla nascita del triangolo amoroso formato da Padre Telmo, Lucia Alvarado e Samuel Alday.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Acacias 38 giungerà un affascinante ragazzo dai capelli rossi di nome Raul Andrade. Il giovane si metterà subito alla ricerca di sua madre chiedendo notizie di una certa signora Asensio. Purtroppo, però, nessuno dimostrerà di poter aiutare il nuovo arrivato, il quale dimostrerà di non arrendersi, tanto da essere sicuro della sua presenza nel vecchio quartiere ad Acacias 38.

Il giovane Andrade in cerca della signora Asensio

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, gli affezionati della soap opera di Aurora Guerra apprenderanno che il giovane Andrade è talmente affamato da rubare gli avanzi de La Deliciosa. Inigo, scoperto il furto, minaccerà di far arrestare il giovane, sebbene i pasticcini siano stati prima pagati e ordinati dagli avventori dell'attività dei fratelli Barbosa.

Ma Raul dimostrerà di non avere paura delle minacce del fratello di Flora, tanto da continuare nella sua disperata ricerca di sua madre Carmen. Intanto, Ramon Palacios lo informerà che in paese non c'è nessuna donna che abbia il cognome Asensio. Anche Cesareo si accorgerà della testardaggine del giovane, tanto da mettersi alle sue calcagna. Il vigilante, infatti, attenderà che il ragazzo compia il primo passo falso, visto che non ha né soldi né una dimora fissa.

Carmen salva il figlio dall'arresto

L'arrivo di Raul ad Acacias 38 susciterà l'interesse dei vicini di Acacias 38. In particolare, Cesareo non gli staccherà gli occhi di dosso, aspettando che compia un'infrazione per sbatterlo in carcere o fuori dal quartiere. Un giorno, Raul scoprirà che un uomo aveva smarrito il suo portafogli. Il giovane spinto dalla necessità si fionderà sull'oggetto per recuperare una somma di denaro per tirare avanti.

Una mossa che sarà notata dal vigilante, che pretenderà che lo segua al comando della polizia dopo averlo preso a strattoni. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la signora Asensio che aveva assistito alla scena ordinerà all'uomo di legge di mollare il giovane Andrade, in quanto non è un mendicante ma suo figlio. In questo modo, Carmen riabbraccerà il figlio da cui si era dovuta allontanare per sottrarsi ai maltrattamenti psicologici e fisici del marito.