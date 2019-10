Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da oltre sei anni in Italia. Le anticipazioni a cui i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Samuel Alday prenderà molto male il ritorno di Telmo Martinez nell'esistenza di Lucia Alvarado, tanto da avere una reazione sopra le righe. Il fratello di Diego, infatti, prenderà a pugni il sacerdote sulle scale di Acacias 38.

Una Vita: Lucia crede di essere stata abusata da Telmo

La rivalità tra Samuel e Telmo sarà al centro delle prossime settimane di programmazione di Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita, rivelano che il fratello di Diego farà in modo che la cugina di Celia creda che il nuovo prelato abbia abusato di lei. Tutto inizierà precisamente quando l'Alvarado si sveglierà senza vestiti sui un giaciglio accanto a Martinez, che poco prima le aveva svelato che l'Alday era interessato solo alla sua eredità. In questo frangente, il sacerdote assicurerà la giovane che tra di loro non è successo niente di compromettente.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lucia cambierà idea quando Samuel la convincerà del fatto che il prelato l'abbia abusata, visto che li ha ritrovati completamente svestiti insieme al priore Espineira.

Samuel aggredisce Martinez sulle scale di Acacias 38

Stando alle trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Telmo verrà allontanato per qualche tempo da Acacias 38 dal Priore Espinera.

Ma ecco che il sacerdote riuscirà ad essere riabilitato, tanto da tornare nel quartiere dopo aver siglato un patto con il suo superiore. In particolare, Martinez garantirà l'eredità dei Marchesi di Valmez a favore della chiesa, approfittandosi dei sentimenti che Lucia prova per lui. In questo modo, l'uomo si augurerà di allontanare la cugina di Celia da Samuel, sebbene non abbia nessuna intenzione di metterla in difficoltà.

Ma il fratello di Diego diventerà sempre più adirato per le intromissioni di Martinez nel rapporto sorto con l'Alvarado, tanto da provocarlo. Infatti gli darà un bel pugno in faccia sulle scale di Acacias 38. Un gesto che non troverà la reazione del rivale, il quale confesserà di essere disposto a tutto pur di salvare la giovane dal 'diavolo in persona'.

Celia e Felipe dubitano di Alicia

Nel frattempo Celia e Felipe cominceranno a dubitare di Alicia Villanueva, una complice plagiata dall'Alday, che racconterà di essere stata anche lei abusata dal Telmo.

In questo frangente, la signora Alvarez Hermoso capirà che la giovane non si intende affatto d'arte, tanto da aumentare le sue perplessità. La donna verrà smascherata? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra va in onda tutti i giorni su Canale 5.