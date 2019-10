Tornano le anticipazioni della soap opera Una vita riguardanti ciò che accadrà negli episodi in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Molti gli intrighi e i colpi di scena che attendono i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra e che vedranno ancora una volta al centro delle vicende il perfido Samuel. L'uomo, dopo essere caduto in rovina, approfitterà del fatto che Lucia è l'erede della fortuna dei Marchesi di Valmez per avvicinarsi a lei e poter usufruire della cospicua somma di denaro di cui la ragazza a dispone.

Per fare ciò, l'uomo chiederà ed otterrà l'annullamento delle nozze con Blanca proprio per poter sposare la Alvarado la quale, come sappiamo, è invece realmente innamorata di lui.

Una vita, spoiler: Samuel seduce Lucia per ottenere il suo denaro

Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi di Una vita, vedono aprirsi nuovi scenari nel rapporto tra Samuel e Lucia. Il giovane Alday, dopo essere rimasto senza un soldo, è stato costretto a rivolgersi ad uno strozzino, il quale, però, esigerà la restituzione del prestito.

Sarà a questo punto che Samuel studierà un diabolico piano che potrebbe consentirgli di entrare in possesso di una cospicua somma. L'Alday infatti, dopo aver saputo che Lucia è l'erede della fortuna dei Marchesi di Valmez, approfitterà della situazione, decidendo di corteggiare la Alvarado, con l'obbiettivo di sposarla. Le intenzioni di Samuel verranno però presto scoperte da padre Telmo.

Anticipazioni Una vita: Samuel ottiene l'annullamento del matrimonio con Blanca

Stando alle anticipazioni su quanto andrà in onda nel corso delle prossime settimane, Samuel sarà disposto a tutto pur di portare a termine il suo piano e risolvere i suoi guai finanziari.

Il giovane, quindi, per essere libero di corteggiare Lucia, chiederà alla Sacra Rota l'annullamento delle nozze con Blanca. Nonostante padre Telmo cerchi di mettere i bastoni tra le ruote, Samuel riuscirà ad ottenere lo scioglimento del matrimonio e sarà il primo passo per conquistare la fiducia della Alvarado la quale, come sappiamo, da tempo è segretamente innamorata di Samuel. I due, quindi, come due fidanzatini, potranno circolare liberamente insieme nel quartiere senza dare adito a strani pettegolezzi, anche se Padre Telmo cercherà in tutti i modi di far aprire gli occhi all'amica Lucia.

Sembrerà infatti che il sacerdote riesca ad impedire a Lucia di commettere un grave errore, ma questo i fan di Una vita lo scopriranno solo con il prosieguo delle puntate. Appuntamento dunque su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10 per scoprire tutte le novità riguardanti Samuel, Lucia e tutti gli abitanti di Calle Acacias.