Le anticipazioni di Una vita delle prossime puntate italiane, riportano un episodio a dir poco clamoroso che coinvolgerà la povera Lucia e padre Telmo. Tutto avrà inizio quando la Alvarado si ritroverà senza vestiti in compagnia di padre Telmo: la donna, purtroppo non ricorderà con esattezza che cosa sia accaduto. In seguito, Lucia si ritroverà ad ascoltare le parole di una certa Alicia Villanueva, una vecchia conoscenza dell'affascinante parroco.

Quest'ultima racconterà di essere stata abusata da Telmo Martinez quando erano ancora adolescenti. Tutto ciò finirà per compromettere la permanenza del religioso ad Acacias, il quale sarà messo alle strette da Espineira.

Anticipazioni Una Vita, padre Telmo accusato di aver sedato Lucia per abusare di lei

Nelle prossime puntate di Una Vita ne vedremo di cotte e crude. Lucia e il bel religioso saranno rinvenuti a letto insieme, ma nessuno dei due ricorderà l'accaduto.

Nello specifico, verranno colti in flagrante da un furioso Espineira e da Samuel. Quest'ultimo punterà all'istante il dito contro il parroco e lo accuserà di aver violentato Lucia dopo averla sedata.

Non ricordando niente, la cugina di Celia non potrà né confermare né smentire queste parole. A complicare il tutto sarà una fialetta contenente un sedativo potente ritrovata tra i vestiti del Martinez.

In realtà, il vero responsabile di tutto ciò sarà proprio Samuel. Purtroppo il piano del fratello di Diego andrà a buon fine poiché il prete si ritroverà nel bel mezzo di un casino.

Una Vita spoiler: Espineira da un ultimatum al prete

Quando Espineira si ritroverà di fronte a padre Telmo e Lucia privi di vestiti e giacenti sullo stesso letto, andrà su tutte le furie. Il priore darà un ultimatum al religioso e lo costringerà a lasciare il ridente quartiere al più presto, altrimenti ricorrerà ad un procedimento disciplinare.

Cosa deciderà di fare il bel prete?

Stando alle anticipazioni di Una Vita si evince che Telmo non si darà per vinto e sospetterà prontamente di Samuel. Proprio quest'ultimo presenterà a Lucia una donna di nome Alicia Villanueva, la quale dirà di essere una vecchia amica del Martinez ai tempi dell'adolescenza. Alicia racconterà all'Alvarado che Telmo, poco prima di diventare sacerdote, l'ha stuprata avvalendosi del sedativo: Lucia finirà per dare ascolto a questa testimonianza.

Ursula in aiuto di padre Telmo

In seguito, padre Telmo riuscirà a convincere il priore a rimanere ad Acacias, mentre Lucia lo eviterà su consiglio di Samuel. Quest'ultimo riuscirà a manipolare la Alvarado impedendole di effettuare una denuncia legale. Sarà Ursula a tendere una mano a Telmo indirizzandolo da Gutierrez. Peccato, però, che il giorno dopo l'uomo sarà rinvenuto morto.