Una vita con le puntate dal 28 ottobre al 2 novembre in onda su Canale 5 promette diversi colpi di scena. Samuel vuole sposare Lucia e per ottenere il suo scopo chiederà ad Espineira di avviare le pratiche per l'annullamento del matrimonio con Blanca. Telmo, certo che l'Alday sia solo interessato all'eredità della Alvarado, proverà a metterla in guardia. Servante farà preoccupare Ramon e le domestiche per il suo stato di salute. Casilda invece inizierà a sospettare che Maria, spacciatasi per sua madre, abbia qualche losco segreto.

Una Vita, nuove puntate settimanali: Samuel si rivolge alla Sacra Rota

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2019 raccontano che lo spettacolo teatrale di Leonor continuerà a dare problemi. Gli attori che hanno deciso di parteciparvi come protagonisti non sembrano essere a loro agio nei rispettivi ruoli. Come se non bastasse, Servante interromperà le riprese con interventi a sproposito.

Intanto, Samuel sarà di nuovo vicino a Lucia, riconquistando con la sua gran galanteria la sua fiducia. Ovviamente, l'unico scopo del truffaldino è accaparrarsi l'eredità dei Valmez.

Casilda proseguirà con i suoi goffi tentativi di comportarsi come una vera e propria signorina. Peccato che la domestica presto si accorgerà che Maria e Higinio stanno tramando alle sue spalle. Maria avrà dei dubbi ma Higinio riuscirà convincerla a portare avanti il loro piano.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita raccontano poi che Samuel si recherà da Felipe e Celia. Il gioielliere vuole portare avanti il suo piano e mostrarsi agli occhi di Acacias completamente cambiato. A tal proposito, comunicherà Felipe l'intenzione di chiedere l'annullamento del matrimonio con Blanca, in modo da sposare senza intoppi Lucia. Inutile dire che la Alvarado sarà al settimo cielo.

Una Vita: la scoperta di Fabiana

Telmo non sarà affatto convinto della buonafede di Samuel e così si recherà da Espineira, pregandolo di ritardare le pratiche burocratiche della Sacra Rota per l'annullamento del matrimonio tra Samuel e Blanca.

successivamente, Fabiana scoprirà Maria e Higinio baciarsi e lo riferirà a Casilda. La ex domestica, credendo che Fabiana sia solo invidiosa di quanto le sia successo, in un primo tempo non le crederà. Spinta poi dal dubbio, chiederà a Maria se ciò che ha visto a Fabiana corrisponde a realtà. Casilda, complici anche alcuni strani comportamenti di Maria, inizierà a sospettare che qualcosa non vada e inizierà a fare dalle indagini.

Con la speranza di far aprire gli occhi a Lucia in merito a Samuel, Telmo chiederà aiuto a Batan, sperando che almeno con la sua testimonianza la Alvarado riesca a capire di essersi messa nei guai. La stessa Ursula, che negli ultimi tempi ha cambiato completamente comportamento, consigliera a Lucia di stare ben lontana da Samuel. Servante non riuscirà a guarire dalla sua ipocondria e dirà di sentirsi in procinto di morire.

Ramon, pur di aiutarlo, tenterà di contattare un altro medico per capire come stia realmente l'amico. Infine, stando alle anticipazioni di Una Vita, Telmo e Batan avranno un incontro a dir poco inquietante.