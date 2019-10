Le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 12 ottobre 2019 promettono intrighi, piani oscuri e scoperte inaspettate. L'arrivo di Maria e Higinio porterà solo guai ad Acacias, in particolar modo per la povera ed ingenua Casilda. A sospettare per prima della malafede di Maria sarà Susana, che tenterà di incastrare l'ambigua donna. Ursula, tornata nel quartierino in una veste decisamente insolita, verrà messa alla gogna dalle donne di Acacias.

Povera, disperata e senza un soldo in tasca, sarà costretta a mendicare implorando pietà. Samuel, inviperito più che mai, troverà il modo per circuire Lucia, fremente d'amore per lui. Il suo malvagio piano è solo agli inizi...

Anticipazioni Una Vita: la disfatta di Ursula Dicenta

Nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 domenica 6 ottobre, Ursula verrà messa alla gogna. Il ritorno della Dicenta nel turbolento quartierino non verrà Infatti preso bene dalle donne di Acacias.

Evidentemente, le numerose malefatte della ex istitutrice non sono mai state perdonate dai compaesani. Trini, superata la paura di rivelare a Ramon la notizia della sua gravidanza, sarà al settimo cielo dopo aver confidato agli amici la lieta novella. Ramon si mostrerà molto protettivo con la moglie, intenzionato a farsi perdonare. Nel frattempo, gli affari per Samuel andranno sempre peggio, in quanto il gioielliere riceverà un'ingiunzione da parte della banca.

Se non restituirà in tempo utile i soldi, la sua abitazione verrà pignorata. A quel punto, l'Alday penserà bene di avvicinarsi a Lucia, con l'intenzione di mettere mano sui suoi soldi.

Lucia si strugge d'amore per Samuel

Le anticipazioni di Una Vita di lunedì 7 ottobre svelano che continueranno le umiliazioni e l'isolamento da parte di tutti gli abitanti nei riguardi di Ursula. L'unica che tenterà di dare una mano alla Dicenta, Ormai in balia di se stessa, sarà quella buon'anima di Flora.

Intanto Lucia si struggerà d'amore per Samuel, non rendendosi conto in quale situazione pericolosa sta per imbattersi. La Alvarado confiderà i suoi sentimenti segreti a padre Telmo, che reagirà con molta freddezza. Nella puntata di Una Vita di martedì 8 ottobre, Lucia e Telmo continueranno a parlare di Samuel. La giovinetta dirà al sacerdote di voler aiutare il gioielliere. La sua assurda intenzione consiste nel mettere a disposizione di Samuel la sua cospicua rendita per tirarlo fuori dai debiti, ma padre Telmo cercherà di farla desistere. Non servirà a nulla.

Rosina confida il suo segreto a Susana

Colpo di scena nella puntata di una Vita in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre, nella quale Rosina confesserà a Susana che il suo ex defunto marito Maximiliano ha avuto una relazione con Maria, la nuova domestica. Rosina però non sa ancora che Maria non è chi dice di essere e che non ha certo buone intenzioni nei confronti della povera Casilda. Giovedì 10 ottobre, Susana cercherà di consolare Rosina riguardo alla relazione di Maximiliano.

La furba sarta capirà che Maria nasconde qualcosa di inquietante e proverà a liberarsi di lei escogitando un piano. Facendosi aiutare da Cesareo, diffonderà accuse infamanti contro la domestica. Susana incolperà Maria di aver rubato nel suo negozio, sperando che così possa allontanarsi dal quartierino.

Una Vita, puntate settimanali: Trini si ammala

Nella puntata di venerdì, Trini non starà fatto bene in quanto accuserà dei fortissimi dolori lancinanti al ventre. La Crespo temerà per la sua gravidanza e si recherà immediatamente dal medico. Il dottore la informerà che ha contratto una brutta gastroenterite. La Crespo sarà costretta a letto, ma verrà assistita dal buon Ramon. Infine, nella puntata di sabato 12 ottobre, Lucia farà di testa sua, affidando a Samuel la rendita che ha ereditato. Samuel capirà di avere la Alvarado tra le mani e inizierà ad approfittare di lei, chiedendole per prima cosa di non rivelare a nessuno il loro patto segreto. Le anticipazioni di Una vita in onda su Canale 5 dal 6 al 12 ottobre si chiudono con la scoperta di Inigo: Higinio, in realtà, non è un medico.