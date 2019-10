Padre Telmo, durante una processione ad Acacias, trascinerà Lucia in una Chiesetta, con la scusa di doverle parlare. Il religioso dopo avere intuito le losche idee che Samuel sta nutrendo sulla giovane, vorrebbe metterla in guardia. Purtroppo L'Alday junior, accortosi di tutto, farà intervenire il priore e i due giovani verranno scoperti. Il prete e l'Alvaredo però non ricorderanno niente di ciò che è successo. Verranno a galla, in seguito, inquietanti notizie sul passato del sacerdote: non sarebbe la prima volta che egli usava violenza contro una donna.

Padre Telmo conduce Lucia in una Chiesetta

Premettiamo che sia Padre Telmo che Samuel sembreranno interessati a Lucia. Mentre L'Alday, rimasto povero, sarà attratto soprattutto dai soldi della giovane, il prete vorrà mettere all'erta l'Alvaredo sulle brutte intenzioni di Samuel.

Il sacerdote quindi sequestrerà Lucia, quando gli abitanti di Acacias saranno impegnati in una processione in onore della Vergine.

Espinera, padre priore aveva inviato in realtà Telmo ad Acacias perché convincesse la giovane Alvares a donare i beni avuti in eredità alla Congregazione religiosa.

Sarà però Batan, lo strozzino a cui Samuel è ricorso a dire la verità in confessione a Telmo. Quest'ultimo non rispetterà il segreto confessionale e sequestrerà Lucia, che fedele al suo fidanzato non voleva avere a che fare con il prete. Ricordiamo che il fratello di Diego aveva simulato una falsa aggressione e, per questo motivo, aveva ingaggiato Batan.

Telmo e L'Alvaredo verranno scoperti da Samuel e dal priore

Nella Chiesetta, lontani da occhi indiscreti, il prete rivelerà a Lucia l'accordo tra Jimeno Batan e Samuel. Quest'ultimo ricorrerà al priore Espinera e, insieme a lui, sorprenderà la coppia senza vestiti. Nella tasca di Telmo inoltre verrà trovata una boccetta contenente un potente sedativo.

Tutti crederanno che Telmo abbia rapito Lucia, le abbia somministrato il sedativo e quindi usato violenza.

L'Alvaredo non ricorderà nulla di ciò che è avvenuto e il malvagio Samuel la farà parlare una vecchia conoscente di Telmo, che accuserà il prete di avere abusato di lei in passato.

Lucia non ricorderà nulla ma non si sentirà di incolpare il sacerdote e di testimoniare contro Telmo. L'Alday però subdolamente farà incontrare l'Alvaredo con Alicia, quest'ultima dichiarerà che il sacerdote, negli anni della sua gioventù, l'avrebbe violentata.

A questo punto Lucia si troverà davanti all'evidenza e, non ricordando niente, rimarrà nell'incertezza: dovrebbe credere al fidanzato o al sacerdote? Il priore richiamerà Telmo che ad Acacias avrebbe dovuto procurare soldi per la confraternita religiosa e non macchiarsi di peccati così gravi.