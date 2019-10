Le anticipazioni di Una vita rivelano che se ne vedranno delle belle nelle prossime puntate in onda su Canale 5 dal 4 al 10 novembre. Dopo ciò che è accaduto nei precedenti episodi, Lucia sarà condotta da padre Telmo in un eremo. Al riparo da occhi indiscreti, il religioso infrangerà il segreto confessionale. Intanto, Servante si ritroverà in condizioni di salute sempre più peggiori. Ciò finirà per allertare Ramon il quale si rivolgerà ad un luminare.

Anticipazioni della settimana dal 3 al 9 novembre

Antonito allestirà un banchetto lungo la via del quartiere per poter verificare la sua versione personale della macchina della verità, ma quando il padre lo vedrà si infurierà non poco. Rosina farà una scoperta sconcertante su Higinio. Nello specifico, la moglie di Liberto apprenderà che l'uomo in realtà è un giocatore d'azzardo che si finge medico.

Ignara di tutto, Maria continuerà a portare avanti il suo piano e chiederà alla figlia Casilda di trasferirsi lontano da Acacias con lei, ma prima la spingerà a mettere mano sulla sua parte di eredità.

Samuel potrà corteggiare ufficialmente l'ingenua Lucia, dato che riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio con l'ormai ex moglie Blanca. Quando padre Telmo apprenderà che ora il perfido Alday potrà convolare a nozze con Lucia, cercherà di parlare con la ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Ed ecco che, nelle prossime puntate di Una Vita, vedremo il bel religioso condurre la Alvarado in un eremo, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Dopo aver infranto il segreto confessionale, Telmo rivelerà a Lucia le intenzioni poco serie di Samuel e le dirà di provare dei sentimenti forti per lei. La Alvarado, confusa, chiederà del tempo per riflettere sul da farsi.

Spoiler Una Vita: Telmo accusato di aver abusato di Lucia

L'assenza di Telmo non passerà inosservata poiché non sarà presente alla processione della Vergine.

Sospettoso, Samuel si precipiterà dal priore Espineira e si farà riferire dove si trova l'eremo di Telmo. Quando il fratello di Diego giungerà sul posto indicato, troverà Lucia priva di indumenti. Samuel punterà prontamente il dito contro il religioso accusandolo di aver approfittato della Alvarado. Come andrà a finire questa intricata vicenda? Nel frattempo, le condizioni di salute di Servante non accenneranno a migliorare e questo preoccuperà moltissimo Ramon.

Il ricco Palacios arriverà al punto di rivolgersi a dei medici ma tutti loro non potranno fare altro che confermare la gravità della situazione. Per tale ragione il padre di Antonito chiederà aiuto ad un famoso e preparato luminare, che si troverà nei pressi di Madrid per una conferenza. Non si sa se Servante riuscirà a guarire.