Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva Una vita che non smette di sorprendere. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Trini Crespo e Lolita Casado verranno colpite dallo stesso virus. Le due donne dopo aver avuto dei strani dolori all’addome, verranno a conoscenza dal medico di avere una gastroenterite. Ramon Palacios per non mettere in pericolo la gravidanza della moglie, farà il possibile al tal punto da far sparire dalla cucina gli alimenti poco genuini.

Lucia Alvarado invece verrà finalmente a conoscenza tramite il suo padrino Joaquin quali sono le sue reali origini. La cugina di Celia apprenderà di essere una ricca ereditiera, per l’esattezza la figlia del marchesi di Valmez.

Arriva Joaquin ad Acacias 38, la Alvarado innamorata di Samuel

Le trame delle puntate che andranno in onda in Italia da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019, svelano che tutte le donne di Acacias 38 perderanno le staffe quando verranno a sapere che il sacerdote Telmo ha accolto Ursula nella sua abitazione.

Intanto Samuel dopo essere stato minacciato dalle banche che si diranno disposte a sfrattarlo dal suo appartamento, si metterà in contatto con un pericoloso usuraio chiamato Jimeno Batan. Inigo rivelerà a Leonor di sospettare che il dottor Higinio nasconda qualcosa. Nel frattempo Ramon sarà molto protettivo con la moglie Trini dopo aver appreso che è in dolce attesa. Il minore degli Alday accetterà le condizioni imposte dallo strozzino a cui ha richiesto un prestito.

Celia inviterà Telmo a dire a Lucia di non rivolgersi male ad Ursula. Nel contempo la Alvarado apprenderà che il suo padrino Joaquin giungerà nel quartiere iberico. Maria e Higinio avranno una discussione per la gestione del loro denaro. Samuel rifiuterà l’aiuto economico di Lucia per l’ennesima volta. Joaquin metterà piede ad Acacias 38 e dirà alla Alvarado di essere arrivato soltanto per interessarsi di un affare concordato con Felipe.

Durante una festa organizzata a casa del dottor Baeza, la madre di Rosina se ne andrà via a gambe levate per aver rivisto la domestica Maria. Lolita farà ritorno a casa, invece Lucia e Flora non riusciranno a capire come mai le donne del paese provano odio per Ursula. Successivamente la Alvarado si confiderà con Telmo dicendogli di essersi accorta di provare dei sentimenti per Samuel nonostante sia sposato.

Celia e Felipe tenteranno di scoprire quale rapporto aveva Joaquin con i marchesi di Valmez: purtroppo il nuovo arrivato si rifiuterà di parlare di questo argomento. Lucia farà sapere a Telmo di non voler ricevere l’assegno mensile dei suoi veri genitori. Il parroco subito dopo si recherà dal priore Espineira e apprenderà che la chiesa è interessata ad entrare in possesso dell’eredità della Alvarado.

Fabiana dopo aver scoperto che la pubblicità che ha fatto Servante è offensiva nei confronti del portinaio, farà il possibile per far sparire tutti i manifesti.

Lucia è figlia del marchesi di Valmez, Trini e Lolita hanno lo stesso malessere

Ramon per far in modo che la gravidanza di sua moglie prosegua nel migliore dei modi, si vedrà costretto a seguire un rituale di Cabrahigo. Intanto Espineira farà sapere a Telmo che i Valmez hanno promesso di affidare alla chiesa una collezione di quadri. Liberto si recherà in ospedale e non appena domanderà di Higinio, scoprirà che nessuno dei medici lo conosce. Joaquin confesserà a Felipe di aver avuto un legame con i marchesi di Valmez per parecchio tempo. Nel frattempo Rosina dirà a Susana che Maria in passato ha avuto una tresca con il suo defunto marito Maximiliano Hildago. La marchesa di Urrutia si rifiuterà di acquistare i gioielli di Samuel, che dopo essere stato disprezzato la manderà via nel peggiore dei modi. Lucia dispiaciuta nel vedere il fratello di Diego in grosse difficoltà economiche, deciderà di fargli avere una parte del suo lascito mensile che riceverà a breve. Higinio spiegherà a Liberto il motivo per cui non è essere conosciuto in ospedale. Nonostante ciò, quest’ultimo continuerà a sospettare della lealtà del medico che gli ha salvato la vita, mettendo al corrente anche Inigo. Joaquin stufo di essere riempito di domande dagli Alvarez Hermoso, finirà per dirgli che i marchesi di Valmez gli affidarono Lucia. Susana per consentire alla Rubio di sbarazzarsi della sua vecchia conoscenza, farà accusare Maria di essere una ladra servendosi dell’aiuto di Cesareo. A questo punto la madre di Leonor dirà ad Higinio di licenziare la sua domestica. La Alvarado dopo aver appreso tramite Joaquin di essere la figlia dei marchesi di Valmez, si confiderà subito con Samuel. Purtroppo Trini e Lolita faranno i conti con una gastroenterite. Cesareo prenderà in giro Servante in pubblico, mentre il minore degli Alday inizierà a pensare che l’eredità di Lucia potrebbe risolvere i suoi problemi una volta per tutte.