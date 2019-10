Le anticipazioni relative alla prossima settimana di Una vita sono parecchio avvincenti. All'interno della soap opera si verificheranno degli avvenimenti inaspettati. Innanzitutto, vedremo che Maria rivelerà a sua figlia Casilda che Maximiliano è suo padre. Samuel, invece, si mostrerà sempre più propenso ad impossessarsi dell'eredità di Lucia.

Intanto, tutto il paese sarà scosso da una notizia molto triste: Joaquin morirà in circostanze misteriose.

A Lucia sarà comunicato che il decesso è avvenuto a seguito di una rapina finita male, ma la ragazza non crederà assolutamente a questa versione dei fatti.

Una Vita trame da lunedì a mercoledì: Casilda potrebbe essere figlia di Maximiliano

La puntata di lunedì 14 ottobre di Una Vita sarà incentrata su Casilda e Maria. Fabiana chiuderà quest'ultima in soffitta, ma la giovane domestica farà il possibile per opporsi a tale decisione.

Servante, invece, starà sempre peggio: la malattia dell'uomo regredirà sempre di più al punto che arriverà a confidarsi con Casilda e le racconterà tutta la sua storia.

Nel corso dell'episodio di martedì, invece, vedremo che Samuel stringerà un patto con Joaquin. Quest'ultimo è a conoscenza di tutti i segreti relativi alle origini di Lucia. Dopo un bel po' di titubanze deciderà di confessare tutto ciò di cui è a conoscenza a Samuel.

Mercoledì, invece, vedremo che Maria farà un'inaspettata confessione a Lenor. La donna le dirà che Casilda è, in realtà, figlia anche del defunto Maximiliano. La ragazza si mostrerà molto felice della cosa, al contrario di Rosina. Quest'ultima, infatti, non sarà affatto disposta ad accettare che la giovane domestica entri a far parte della famiglia.

Anticipazioni da giovedì a sabato: Joaquin muore

L'episodio di giovedì 17 ottobre di Una Vita, invece, mostrerà che Joaquin morirà in circostanze del tutto misteriose.

Lucia verrà informata dell'accaduto e le sarà comunicato che il tutto è frutto di un incidente: a quanto pare, c'è stata una rapina finita male. Ad ogni modo, Lucia non crederà minimamente a questa versione dei fatti dato che l'uomo non era affatto ricco.

Venerdì, invece, continueranno le diatribe tra Maria, Casilda, Rosina e Lenor. Quest'ultima vorrebbe raccontare tutta la verità alla sua amica, ma la madre della fanciulla vuole mantenere il segreto ancora per un po'.

Nel frattempo, Casilda chiederà a Fabiana di accogliere Maria in soffitta.

Nella puntata di sabato vedremo che un impresario di nome Benjamin Corral andrà a casa di Lenor per parlare con la giovane. Nell'abitazione, però, ci sarà solo Rosina, la quale prenderà accordi all'insaputa della figlia, proprio questa cosa la manderà su tutte le furie.