Gli spoiler di Una vita sulle puntate trasmesse da domenica 20 a domenica 27 ottobre su Canale 5, svelano che Telmo Martinez sospetterà che le intenzioni di Samuel Alday non siano sincere nei confronti di Lucia Alvarado. La salute di Servante Gallo, invece, migliorerà a vista d'occhio mentre Rosina e Casilda faranno pace.

Una Vita: Telmo sospetta di Samuel

Fine mese rappresenterà un pericolo ricco di novità per gli affezionati della soap opera spagnola.

Le anticipazioni di Una Vita dal 20 al 27 ottobre 2019 dalle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Telmo sospetterà che Samuel sia implicato nella morte di Joaquin, sebbene Lucia non creda a questa eventualità. Intanto, Celia e Felipe consiglieranno all'Alvarado di tenere le distanze dall'ex marito di Blanca dopo che è stato brutalmente aggredito da uno degli scagnozzi di Jimeno Batan.

Servante guarisce dalla polmonite

Leonor, invece, tenterà di costringere Rosina ad accettare Casilda in famiglia.

Anche la Escolano dimostrerà di non riuscire a calarsi nel ruolo della figlia del defunto Maximiliano. Allo stesso tempo, Servante si riprenderà dalla grave polmonite, sebbene continui ad accentuare il suo malessere. L'Alday, invece, tenterà di uscire dalla crisi finanziaria vendendo alcuni suoi oggetti di famiglia, organizzando una mostra che sarà disapprovata dai vicini. Questi ultimi, infatti, decideranno di disertare l'evento. L'unica a stare al suo fianco sarà la cugina di Celia che lo aiuterà ad aggiustare una prestigiosa statuina.

Felipe crede che l'Alday si sia avvicinato a Lucia per soldi

La Seler cambierà radicalmente atteggiamento, tanto da rivelare che Casilda è la figlia del suo defunto marito durante una merenda a La Deliciosa. Matinez, invece, interromperà una cena tra l'Alday e l'Alvarado. Proprio quest'ultima capirà che dietro tutto questo c'è lo zampino di sua cugina. A tal proposito, Lucia rivelerà alla moglie di Felipe di essere la figlia dei Marchesi di Valmez.

L'Alvarez Hermoso, invece, sospetterà che Samuel si sia avvicinato alla parente solo per derubarla della grossa eredità. Rosina e Leonor , intanto, accompagneranno la vedova di Martin ad acquistare alcuni abiti presso la sartoria di Donna Susana. Infine il Gallo accetterà che la Hildago metta in atto un'opera teatrale con protagonista l'amore tra due donne.

Gli abitanti iniziano a parlare male dell'Alvarado

Negli appuntamenti di Una Vita, trasmessi prossima settimana su Canale 5 (20-27 ottobre), il priore Espineira incolperà Telmo di aver impedito all'Alvarado di fidanzarsi con Samuel.

La Escolano, invece, sarà costretta a lasciare il posto come inserviente mentre sua madre Maria risulterà molto interessata ai soldi della sua eredità. Allo stesso tempo, Martinez capirà che il patrimonio della cugina di Celia è molto più ingente di quello dichiarato. Per questo motivo frugherà tra i documenti del suo superiore dove troverà un importante documento. Poi manderà alla stampa una lettera che annuncia la parentale tra i Marchesi di Valmez e Lucia, in quanto figlia di due fratellastri. Di conseguenza, tutti gli abitanti del quartiere cominceranno a parlare male nei confronti di quest'ultima.

Martinez spia un incontro tra Jimeno e l'ex marito di Blanca

Ma la cugina di Celia non darà peso alle malelingue tanto da appoggiarsi nuovamente all'Alday. In seguito, la moglie di Felipe proporrà alla cugina di rinunciare all'eredità dei Valmez per frenare i pettegolezzi su di lei. Espineria, intanto, capirà che Martinez ha divulgato la notizia, sebbene quest'ultimo tenti di depistare i sospetti. Allo stesso tempo Casilda e Rosina faranno finalmente la pace. Infine, il prelato vedrà Jimeno e l'ex marito di Blanca insieme, tanto da sospettare che ci sia sotto qualcosa.