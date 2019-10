Gli spoiler di Una vita annunciano molte novità per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate trasmesse dal 26 ottobre al 3 novembre su Canale 5, Maria e Higinio Baeza continueranno a manipolare la povera Casilda Escolano per appropriarsi dell'eredità di Maximiliano. Samuel Alday, invece, chiederà in sposa Lucia Alvarado.

Una Vita: Telmo mette in guardia Lucia sull'Alday

Si prospetta una settimana ricca di emozioni per gli affezionati di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita da sabato 26 ottobre a domenica 3 novembre, rivelano che Telmo comincerà a compiere delle indagini su Jimeno Batan dopo averlo visto chiacchierare con Samuel. Felipe e Celia, invece, lanceranno l'allarme quando scopriranno che Lucia non è tornata a dormire a casa. Lolita, a questo punto, informerà i coniugi Alvarez Hermoso che l'Alvarado ha dormito in soffitta. Proprio quest'ultima comincerà a non fidarsi sia dell'Alday che di Martinez, quando il prelato le confesserà dell'incontro con l'usuraio. Rosina e Casilda, invece, faranno pace. Poco dopo, l'Escolano tornerà a vivere dagli Hidalgo.

Higinio e Maria complici

Higinio convincerà l'amante Maria a portare avanti la sua trappola nei confronti di Casilda. Intanto Leonor chiederà a Carmen di fare la protagonista di uno spettacolo teatrale sull'amore saffico tra Heliodora e Martina, tanto da innescare la gelosia di Lolita. Pena, invece, rifiuterà di prendere il posto di Servante mentre Martinez, invece, chiederà ad Jimeno informazioni su Samuel. Infine gli attori cominceranno a fare i capricci, tanto da mandare su tutte le furie la Hildago.

Samuel fa la proposta di nozze all'Alvarado

Stando alle trame di Una Vita in onda nei prossimi giorni (26 ottobre-3 novembre), si evince che l'Alday farà una dichiarazione d'amore all'Alvarado mentre Maria spingerà Casilda a chiedere i soldi dell'eredità di Maximiliano per fuggire lontano da Acacias 38. Flora e Carmen, invece, si rifiuteranno di baciarsi durante la rappresentazione teatrale. Samuel, intanto, farà la proposta di nozze a Lucia davanti a Celia e Felipe in quanto ha chiesto l'annullamento delle nozze con Blanca Dicenta.

Casilda ha dei dubbi sulla madre e sul dottor Baeza

Martinez scoprirà il piano del fratello di Diego, tanto da ritardare le pratiche dell'annullamento della Sacra Rota. Fabiana, invece, vedrà Higinio e Maria baciarsi tanto da informare Casilda che però non crederà affatto alla sua versione. Ben presto, la domestica comincerà ad avere dei dubbi sulla madre ed il dottor Baeza. Ramon, intanto, andrà in escandescenza quando scoprirà che il figlio vuole vendere il poligrafo.

Allo stesso tempo, Telmo farà in modo che Lucia incontri Jimeno con la speranza che smascheri Samuel. Peccato che il piano del prelato fallisca. Infine le condizioni di salute di Servante peggioreranno, tanto da essere vicino alla morte.