Nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Una Vita entrerà in scena un personaggio maschile molto giovane. Nell’episodio numero 871, i cittadini di Acacias 38 faranno la conoscenza di Raul Andrade (Santos Mallagray), un ragazzo che vorrà rintracciare a tutti i costi la signora Asensio. Il forestiero avendo messo piede nel quartiere iberico senza nessun soldo, inizierà a commettere dei furti mettendosi in una scomoda posizione.

Raul proprio quando sarà sul punto di finire in prigione con l’accusa di essere un ladro, sfuggirà alla giustizia grazie all’intervento inaspettato della domestica Carmen Sanrujo (Maria Blanco), che dirà al ragazzo di essere sua madre. La donna, quando verrà a conoscenza che suo figlio è addirittura sul punto di guadagnare del denaro con un oggetto sottratto a Samuel Alday, arriverà giusto in tempo per impedirgli di venderlo.

Dopo aver evitato il peggio, Carmen sceglierà di essere sincera con il frutto del suo sangue, rivelandogli di averlo abbandonato per non subire più violenze da suo padre.

Arriva Raul ad Acacias 38, Inigo su tutte le furie

Le trame delle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset annunciano che ad Acacias 38 giungerà Raul, alla ricerca di una misteriosa signora chiamata Asensio. Il ragazzo quando apprenderà che nessuno conosce la donna, deciderà di fare delle indagini personali poiché sarà convinto che colei che sta cercando risiede proprio nel quartiere iberico.

Raul non trovandosi in una condizione economica agiata si impossesserà dei dolci presenti a La Deliciosa destinati a dei clienti, scatenando la furia di Inigo. Il cioccolatiere infatti si dirà disposto a far arrestare il bandito. In seguito, il forestiero desterà dei sospetti a Cesareo, quando deciderà di restare ad Acacias 38 anche quando Ramon Palacios gli dirà che nessuna delle signore si chiama Asensio.

Raul sfugge alla giustizia, la Sanrurjo è sincera con il figlio

Il vigilante già stranito dalla strana reazione del ragazzo, lo costringerà a lasciare il paese portandolo in commissariato, quando lo sorprenderà in possesso di un portafogli perso da un signore. A gran sorpresa ci sarà l’intervento di Carmen, che prenderà le difese di Raul, affermando che si tratta di suo figlio. La domestica quindi si ricongiungerà con il frutto del suo sangue, e avrà modo di spiegargli finalmente il motivo per cui l’ha abbandonato.

Purtroppo l’inserviente e Raul non avranno affatto vita facile, visto che presto si vedranno costretti a fare i conti con il pericoloso uomo. Sarà proprio il giovane a far sapere a suo padre tramite una lettera in quale luogo si trovano lui e sua madre. In seguito la domestica non appena scoprirà che suo figlio ha rubato un prezioso gioiello agli Alday, coglierà l’occasione per dirgli la verità su suo padre.

La Sanrujo farà sapere al giovane di essere sfuggita dalle grinfie del marito violento.