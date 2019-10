Sorprendenti novità arrivano dalle puntate di Una vita che andranno in onda nei prossimi mesi in Italia. Gli spoiler rivelano Celia Alvarez Hermoso perderà il figlio che attendeva da Felipe tanto da scagliare tutta la sua rabbia contro Trini Crespo, rea di averla fatta uscire di casa per andare a fare shopping.

Una Vita: Celia scopre di essere incinta

L'amicizia tra Trini e Celia entrerà in crisi quando quest'ultima perderà la creatura che portava in grembo.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che presto la cicogna busserà alla porta dei coniugi Alvarez Hermoso. Una notizia davvero inaspettata visto che la moglie di Felipe era diventata sterile in seguito all'aborto subito qualche anno prima dopo che era caduta per le scale in seguito alla scoperta della relazione clandestina tra il marito e la domestica Herminia.

A distanza di qualche anno il legale apprenderà che sua moglie è in stato interessante.

Nel frattempo anche il suo amico Ramon (Juanma Navas) scoprirà di attendere il primo figlio dalla Crespo. A tal proposito, quest'ultima e Celia condivideranno tutti i momenti più belli della loro gestazione. Infatti le due donne si recheranno a fare acquisti insieme per i futuri nascituri. Peccato che la moglie di Felipe (Marc Parejo) farà di nuovo i conti con un crudele destino.

L'Alvarez Hermoso incolpa Trini del suo aborto

Stando alle trame di Una Vita si evince che Celia (Inés Aldea) perderà il bambino tanto sognato in seguito ad una rovinosa caduta.

La moglie di Felipe darà la colpa alla sua amica Trini per quanto accaduto in quanto cadrà a causa di un improvviso malessere mentre era intenta a fare shopping con lei. Per questo motivo l'Alvarez Hermoso verrà trasportata in ospedale dove si troverà a rivivere un'esperienza già vissuta. I medici, infatti, non potranno fare niente per salvare la vita del figlio mentre lei cadrà in depressione.

La moglie di Felipe ossessionata da Milagros

Una volta dimessa Celia comincerà a provare un crescente rancore nei confronti dell'amica Trini (Ana del Rey).

Infatti arriverà addirittura a ritenere la Crespo responsabile della morte del suo figlioletto. Segnali di pazzia che aumenteranno quando la moglie di Felipe si ritroverà a stringere Milagros, la bambina che la consorte di Ramon partorirà con taglio cesareo d'urgenza. La donna, infatti, dimostrerà di avere una vera e propria fissazione nei confronti dell'erede dei Palacios tanto che Ramon e la consorte cominceranno a provare disagio nei suoi confronti.

Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera ambientata ad Acacias 38 è in onda da lunedì alla domenica sulle reti Mediaset.