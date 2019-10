Martedì 29 ottobre, oltre al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, la soap 'Una vita' terrà compagnia ai suoi fan anche in prima serata su Rete 4. Molti i colpi si scena che sorprenderanno i telespettatori, soprattutto grazie alla vicenda legata a Lucia Alvarado e alla questione riguardante la sua eredità. Samuel, come rivelano gli spoiler, sarà più che mai determinato a mettere le mani sul denaro della giovane e non si farà scrupoli per ottenere ciò che vuole, riuscendo non solo a riconquistare la fiducia della giovane, ma sorprendendola con una dichiarazione d'amore. Leonor, intanto, sarà alle prese con le difficoltà del suo progetto teatrale, mentre padre Telmo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all'Alday.

Una vita, anticipazioni: Samuel si dichiara a Lucia per ottenere il suo denaro

Anche nel prossimo appuntamento serale in onda su Rete 4 a partire dalle 21.20, intrighi e colpi di scena terranno i fan della soap iberica con il fiato sospeso.

Samuel sta facendo di tutto pur di entrare in possesso dell'eredità di Lucia e risolvere così i suoi guai economici. Il giovane riuscirà a riottenere la fiducia della Alvarado e la sorprenderà con una dichiarazione d'amore. Lucia, a questo punto, prenderà in seria considerazione l'ipotesi di cominciare una relazione con lui. L'Alday, subito dopo, chiederà a Felipe e Celia il permesso di poter corteggiare la loro parente, dichiarando di aver chiesto l'annullamento delle nozze con Blanca.

Il progetto teatrale di Leonor, intanto, sembrerà destinato a fallire, a causa delle intemperanze degli attori. Saranno Pena e Inigo a trovare una soluzione affinché l'opera possa andare a buon fine, convincendo la Hidalgo a rinunciare al bacio tra Carmen e Flora.

Spoiler del 29 ottobre: padre Telmo cerca di impedire la relazione tra Samuel e Lucia

Celia e Felipe saranno sorpresi dalle parole di Samuel, il quale ha confessato loro di amare Lucia.

Padre Telmo, invece, ben sapendo quali siano le reali intenzioni dell'Alday, convincerà il priore Espineira a rinviare la procedura dell'annullamento del precedente matrimonio di Samuel con Blanca. Intanto ad Acacias, Higinio e Maria continueranno a tramare alle spalle di Casilda per mettere le mani sulla fortuna degli Hidalgo. Fabiana, dopo aver visto i due baciarsi, metterà in guardia l'ex domestica la quale, dopo un primo momento di titubanza, deciderà di indagare sulla questione.

Casilda sarà sempre più combattuta sul da farsi, non sapendo se rimanere nel quartiere o ritornare al suo paese.

Questo e molto altro nel prossimo appuntamento di Una vita in onda martedì 29 ottobre. Ricordiamo che sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.