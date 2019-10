Sabato 12 e domenica 13 ottobre andranno in onda nuovi ed emozionanti episodi di Una vita, dove i telespettatori vedranno il prosieguo delle vicende legate agli abitanti di calle Acacias. Stando alle anticipazioni, vedremo che Servante, dopo aver passato una notte al freddo, si prenderà una polmonite mentre Samuel escogiterà un nuovo diabolico piano per risollevarsi dai suoi guai finanziari e lo farà approfittandosi della buona fede di Lucia, dopo aver scoperto che la ragazza è l'erede della fortuna dei Marchesi di Valmez.

Anticipazioni del 12 ottobre: Samuel convince Lucia a mantenere il segreto sulla sua identità

La soap iberica torna a tenere compagnia ai numerosissimi fan nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, dove vedremo che Samuel riuscirà a convincere Lucia a non rivelare a nessuno che lei è la figlia dei Marchesi di Valmez e quindi una ricca ereditiera.

Il padrino della ragazza intanto, rivelerà al priore Espineira, di aver raccontato la verità alla Alvarado e, come vedremo, il sacerdote reagirà malissimo. Cesareo intanto, per fare un dispetto a Servante, riattaccherà tutti i manifesti pubblicitari, ma verrà ripreso da Ramon. Il guardiano però, non sembrerà pentito e per vendicarsi del portinaio, lo lascerà chiuso fuori dal portone in una notte gelida.

Una vita, puntata del 13 ottobre: l'eredità di Lucia apre nuovi scenari, Servante ha la polmonite

L'appuntamento domenicale della soap ideata da Aurora Guerra, vedrà al centro delle vicende ancora una volta l'eredità di Lucia Alvarado. Nonostante Samuel abbia tentato di convincerla a mantenere il segreto sulla sua vera identità, la ragazza si confiderà con padre Telmo. Intanto in soffitta, Fabiana e Augustina scopriranno della notte al freddo trascorsa da Servante e chiederanno aiuto a Higinio.

Quest'ultimo, inventerà una scusa per non visitare il portinaio, il quale verrà preso in cura da un medico pagato da Ramon, che diagnosticherà una brutta polmonite. Padre Telmo, dopo la confessione di Lucia, si recherà da Espineira per avere maggiori dettagli in merito al passato della ragazza, mentre Lucia sarà a disagio con Celia, a causa del segreto che continua a custodire.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda sabato 12 e domenica 13 ottobre su Canale 5.

Ricordiamo che, per quanto riguarda l'appuntamento domenicale, l'orario di messa in onda è previsto per le 14:20 circa, mentre nei restanti giorni della settimana la soap viene trasmessa a partire dalle 14:10. Sul sito Mediaset Play inoltre, è possibile rivedere quanto già trasmesso, oltre a numerose clip che racchiudono i momenti salienti di ogni episodio.