Gli spoiler della nota soap opera spagnola Una vita riservano entusiasmanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, Samuel inviterà a cena Lucia, quest'ultima accetterà l'invito malgrado Felipe e Celia non siano d'accordo poiché non si fidano dell'uomo. Così l'Alvarado, ormai completamente assuefatta, cadrà nella diabolica trappola di Samuel Alday.

Lucia innamorata di Samuel

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse il 22 e il 23 ottobre, Lucia allontanerà Padre Telmo da lei e il suo segreto, dopo essere stata convinta da Samuel. La donna sarà ormai convinta che Telmo sia un uomo orrendo e senza scrupoli, inoltre sarà parecchio innamorata di Samuel e si fiderà ciecamente di lui. In seguito Samuel, oramai diventato povero, deciderà di vendere tutti i suoi cimeli di famiglia, ma tutti gli abitanti del paese si metteranno d'accordo e non acquisteranno nulla dall'uomo.

Nel frattempo, l'unica persona che rimarrà al fianco dell'Alday sarà Lucia; la donna infatti avrà il desiderio di aiutare il suo amato economicamente e gli farà una bella sorpresa riparando per lui una statuina di valore. Successivamente, Samuel inviterà per cena a casa sua Lucia, per poterla ringraziare e anche sedurla. Frattanto Celia e Felipe non vorranno che la donna si fidi dell'uomo ma lei accetterà beatamente l'invito.

Padre Telmo interrompe la cena di Samuel e Lucia

Lucia si recherà a casa di Samuel per trascorrere la serata insieme a lui. La donna sarà notevolmente felice di poter rendere al suo amato la statuina di porcellana riparata e la porterà con sè. Successivamente, però, la cena verrà interrotta all'improvviso da Padre Telmo che vorrà salvare Lucia dalle grinfie di Samuel. Più tardi l'Alvarado avrà il sospetto che Celia sia complice dell'uomo e sarà parecchio turbata. Frattanto, Celia e Felipe saranno felici dell'intromissione di Padre Telmo, poiché non si fidano ormai da tempo dell'Alday.

Casilda diventa una signorina

Leonor vorrà rivelare a tutti gli abitanti di Acacias che Casilda è sua sorella, ma Rosina si recherà improvvisamente presso la pasticceria e svelerà che Casilda, in realtà, è la figlia di Maximiliano. In seguito Leonor e Rosina faranno di tutto per rendere Casilda una "signorina" e la porteranno in sartoria per farle confezionare alcuni abiti, ma la ragazza farà fatica ad adattarsi al suo nuovo ruolo.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Una Vita, è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi sull'apposita piattaforma MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della serie televisiva, sul sito dedicato si possono trovare alcuni video interessanti relativi agli spoiler della fiction iberica.