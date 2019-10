Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, stessa autrice de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate che avremo modo di vedere prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno tempi duri per Carmen Sanjurjo. La serva, oltre a cercare di andare d'accordo con suo figlio Raul Adrade, ritroverà il diabolico marito Javier, detto l'Adone, che la minaccerà di gravi ritorsioni se non riesce a racimolare dei soldi per scappare all'estero.

Una Vita: Carmen ritrova il figlio

Carmen sarà la protagonista assoluta delle prossime puntate di Una Vita. Tutto inizierà precisamente quando Javier, il suo diabolico marito giungerà ad Acacias 38 dopo aver riabbracciato il figlio Raul. Le anticipazioni rivelano che quest'ultimo disapproverà il nuovo lavoro trovato da sua madre. Infatti l'accuserà di essere caduta troppo in basso dopo aver scelto di servire per i ricchi.

Ma ben presto, il giovane Andrade cambierà idea grazie ai consigli di Servante Gallo. Il ragazzo si scuserà per il suo atteggiamento irriverente con la Sanjurjo, dimostrandosi molto pentito per le parole oltraggiose pronunciate nei suoi confronti. Inoltre il figlio dell'Adone cercherà di fare buona impressione con la madre, tanto da cercare lavoro nel mercato comunale. Peccato che poi sveli al diabolico padre dove si nasconde Carmen dopo essersi messo in contatto con una missiva.

La Sanjurjo minacciata da Javier

Stando alle trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane, si apprende che Javier (Santos Mallagray), detto l'Adone, metterà piede ad Acacias 38 con intenzioni bellicose. L'uomo, infatti, non esisterà a minacciare la Sanjurjo dopo averla trovata per la strada. Durante l'incontro, le farà capire di essere disposto a picchiarla qualora non riuscisse a mettere insieme una cospicua somma di soldi per permettergli di rifarsi una vita lontano da Acacias 38.

All'inizio Carmen (Maria Blanca) impaurita accetterà le imposizioni del diabolico marito per poi tirarsi indietro per paura che Raul cada nei brutti giri del padre.

L'Adone manipola Raul

Successivamente la serva scoprirà che era stato il figlio ad avvisare l'Adone. Una scoperta che manderà su tutte le furie la Sanjurjo. Nel frattempo i dissapori con il figlio aumenteranno a vista d'occhio. Raul, infatti, non crederà che suo padre si sia comportato male durante gli anni di matrimonio, tanto da credere in un loro ritorno di fiamma.

Infine i telespettatori apprenderanno che Javier ha un notevole discente nei confronti del primogenito, tanto da immischiarlo in un diabolico piano. Di cosa si tratta? In attesa di sapere quali saranno le intenzioni di questo nuovo personaggio, si ricorda che le vicende del vecchio quartiere vanno in onda tutti i giorni dalle ore 14:10.