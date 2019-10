Sono sempre più appassionanti le trame dello sceneggiato Una vita ambientato ad Acacias 38. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche mese, Felipe Alvarez Hermoso temerà di perdere la moglie Celia. Quest’ultima farà i conti con un grave virus, e nonostante le sue condizioni di salute peggioreranno generando panico nell'intero quartiere, suo marito rimarrà al suo fianco.

Agendo in tale maniera l’avvocato andrà incontro ad un terribile destino, dal momento che verrà infettato dalla malattia come il dottor Quiles aveva presagito.

Celia contrae un virus pericoloso, Felipe preoccupato per la moglie

Nelle prossime puntate italiane, uno storico personaggio femminile vivrà dei momenti veramente terribili. Si tratta di Celia, che rischierà di morire per aver contratto una gravissima malattia.

Nello specifico la Alvarez Hermoso si sentirà malissimo a causa di un virus contagioso, dopo essersi presa cura delle vittime del devastante alluvione di El Hoyo. La moglie di Felipe verrà a conoscenza di essersi ammalata quando Samuel Alday farà una proposta di matrimonio a sua cugina Lucia. La madre adottiva di Tano desterà parecchia preoccupazione al consorte, poiché come primo malessere perderà i sensi.

Mentre l’avvocato sarà profondamente disperato, il fratello di Diego capirà subito che Celia potrebbe essere stata infettatata da una brutta epidemia. Il sospetto dell’ex marito di Blanca troverà riscontro quando il medico Quiles dopo aver visitato accuratamente la Alvarez Hermoso, comunicherà a Felipe che sua moglie potrebbe passare a miglior vita da un momento all’altro.

L’avvocato si ammala, i coniugi Alvarez Hermoso si salvano

La salute della migliore amica di Trini peggiorerà ulteriormente in quanto non darà nessun segno di miglioramento.

Nel contempo il medico inviterà l’avvocato a prendere le distanze dalla moglie se non vorrà essere contagiato. Purtroppo l’Alvarez Hermoso a causa della sua testardaggine rimarrà al capezzale della sua dolce metà, pur sapendo di correre un grande rischio. Intanto Celia si vedrà costretta a rimanere nella sua camera da letto per non diffondere il suo virus in tutto il quartiere. Nonostante ciò, la notizia sulla malattia potenzialmente mortale della Alvarez Hermoso farà allarmare i residenti di Acacias 38, che verranno avvisati per evitare possibili infezioni.

Anche Lucia come Felipe farà sentire la sua vicinanza alla cugina, entrando in conflitto con Samuel, mentre Telmo approfitterà della situazione per poter conquistare la Alvarado. Quando il peggio sembrerà essere passato, visto che il dottor Quiles farà sapere all’Alvarez Hermoso che Celia potrebbe sopravvivere grazie ad una cura sperimentale, ci sarà un nuovo problema. La malattia verrà contratta anche dall’avvocato, e sia lui e la moglie non guariranno.

I vicini quindi non avranno altra scelta oltre a quella di organizzare una preghiera in onore di Felipe e Celia. Proprio nel momento in cui Lucia si preparerà a dire addio ai suoi parenti, il farmaco sperimentale del dottor Quiles darà i suoi frutti. I coniugi Alvarez Hermoso inizieranno a mostrare i primi sintomi di recupero, e il medico confermerà che la loro salvezza è praticamente assicurata.