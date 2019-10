Martedì 22 ottobre, in prima serata su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Una vita durante il quale i telespettatori potranno continuare a seguire le vicende degli abitanti di Acacias 38. Tra i grandi protagonisti delle trame ci sarà certamente Casilda che, dopo aver scoperto che la madre non è morta, ha appreso che il padre è il compianto Maximiliano.

Il segreto della giovane verrà svelato da Rosina a tutti i vicini, i quali apprenderanno che la domestica è, in realtà, la sorellastra di Leonor.

Lucia e Samuel, mentre saranno a cena insieme, verranno interrotti da padre Telmo, un'intromissione che non piacerà affatto alla donna.

Anticipazioni del 22 ottobre: tutta Acacias scopre che Leonor e Casilda sono sorellastre

Sono in arrivo nuovi colpi di scena nella soap Una Vita che riguarderanno in primis la famiglia Hidalgo. Leonor sarà al settimo cielo dopo aver saputo che Casilda è sua sorella e deciderà di organizzare una merenda per dare la lieta notizia a tutto il vicinato. Purtroppo per lei, però, verrà anticipata da Rosina, la quale piomberà in pasticceria e rivelerà ai presenti del legame di parentela che intercorre tra la domestica e il defunto Maximiliano.

In un secondo momento, Rosina e Leonor si impegneranno affinché Casilda possa diventare finalmente una vera signorina, facendole indossare anche degli abiti confezionati direttamente in sartoria. La ragazza però faticherà non poco ad adattarsi a quest'importante cambiamento.

Una Vita trame 22 ottobre: Telmo si intromette tra Lucia e Samuel

Lucia continuerà a frequentare Samuel nonostante l'opposizione di Celia e Felipe, i quali sospettano che Alday stia puntando esclusivamente alla rendita della Alvarado.

I due giovani, mentre si staranno concedendo una cena romantica, verranno interrotti inaspettatamente da padre Telmo. L'ereditiera reagirà malissimo e penserà che dietro l'intervento del sacerdote si nasconda lo zampino di Celia.

Inoltre Lucia deciderà di confessare alla cugina di essere la figlia dei marchesi de Valmez. Dopo aver appreso la notizia, sarà soprattutto Felipe a convincersi sempre di più che Samuel stia cercando di conquistare la giovane per impadronirsi del suo patrimonio.

Intanto padre Telmo verrà redarguito dal priore Espineira per non aver bloccato la frequentazione tra Samuel e Lucia.

Questo e molto altro nell'appuntamento serale di Una Vita di martedì 22 ottobre in onda su Rete 4 a partire dalle 21:25 circa. Infine ricordiamo che sul sito Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip che mostrano i momenti salienti di ogni episodio.