Le trame di Una vita, riguardanti le puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre in Spagna, rivelano che Susana Seler deciderà di vivere il suo nuovo amore alla luce del sole. La sarta, infatti, porterà Armando a ballare dove i testimoni non potranno fare altro che notare il loro feeling. Ramon e Carmen, invece, regaleranno a Lolita una culla mentre Marcia deciderà di stare accanto a Santiago come una moglie devota. Una decisione che spezzerà il cuore a Felipe, il quale si avvicinerà sempre di più a Genoveva.

Una Vita: Marcia lascia Felipe

La Seler apparirà addirittura più dolce, tanto da sognare perfino di andare a convivere con l'ex diplomatico. I coniugi Palacios, invece, cominceranno ad indagare su Lolita, apparsa molto fredda dopo il ricevimento per il regalo del figlio. I Dominguez, invece, scopriranno che il film girato da Carchano sarà proiettato in tutto il mondo, tanto da voler procedere per diffamazione nei suoi confronti.

Allo stesso tempo, Marcia spedirà un biglietto a Felipe per comunicargli l'intenzione di mettere fine alla loro relazione clandestina dopo aver raccolto il consiglio di Casilda e Fabiana. Infine Santiago preparerà una sorpresa con la speranza di far cadere Marcia ai suoi piedi.

Armando si rifiuta di uscire con Susana

Nelle puntate spagnole di Una Vita, in onda da oggi 21 ottobre su La 1, vedremo Armando rifiutarsi di uscire per ben due volte con Susana dopo il ricevimento di un misterioso telegramma.

Per questo motivo, la Seler dimostrerà di essere molto preoccupata per il comportamento distante del fidanzato. Ramon e Carmen, invece, faranno un nuovo regalo che non susciterà l'interesse della moglie di Antonito mentre i Dominguez assumeranno un legale per sporgere una denuncia nei confronti di Alfonso. Marcia, intanto, avrà dei sospetti sull'identità di Santiago dopo aver trascorso una notte insieme a lui. Proprio quest'ultimo riceverà le minacce di Genoveva in quanto intenzionato a rimanere nel ricco quartiere.

Santiago vuole rimanere ad Acacias 38

L'ex diplomatico chiederà di vedere la Seler in quanto ha da dirle qualcosa di molto importante. Lolita, invece, confesserà ai Palacios che vuole che suo figlio apprezzi il valore delle cose mentre Emilio incoraggerà i Dominguez a continuare la loro lotta contro Alfonso. Santiago, intanto, rivelerà alla moglie di aver intenzione di rimanere ad Acacias 38. Peccato che la brasiliana cominci a sospettare che quello non sia in realtà suo marito.

A tal proposito, l'uomo dichiarerà che il periodo passato in prigione lo ha fatto molto cambiare. Una rivelazione che non sarà creduta dall'ex fidanzata di Felipe (Marc Parejo).

La Seler scompare nel nulla: l'ex diplomatico chiamato in missione

Armando, invece, confesserà a Susana il motivo del suo strano comportamento. L'ex diplomatico, infatti, dovrà partire per una missione internazionale su ordine del Re Alfonso XII.

Una notizia che getterà la sarta nel panico, tanto da scomparire nel nulla. Per questo motivo, Rosina (Sandra Marchena) e Liberto Seler si recheranno al comando di polizia per svolgere denuncia di scomparsa nei suoi confronti. Infine Ursula (Montserrat Alcoverro) perderà la ragione quando Augustina le mostrerà un ritratto di Telmo e Mateo. Infine Genoveva deciderà di cambiare tattica con Santiago in modo che lasci Acacias insieme a Marcia.