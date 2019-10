Nelle anticipazioni relative alla puntata della soap opera Una vita di mercoledì 9 ottobre, vale a dire l'episodio numero 841, Rosina deve fare una importante rivelazione a Susana. Intanto, la presenza del dottor Baeza e di Maria insospettisce il quartiere di Calle Acias, mentre Lolita e Trini non stanno bene e Ramon è seriamente preoccupato per la salute della moglie, dal momento che è in attesa di un bambino. Di seguito, la trama dell'episodio nei dettagli.

La rivelazione di Rosina a Susana su un passato doloroso

Già nella precedente puntata si era visto che a Calle Acacias sono giunti due nuovi inquilini, ossia il dottor Higinio e Maria, la domestica di quest'ultimo. L'intero quartiere si è immediatamente messo in movimento per dare ospitalità ai nuovi arrivati e, in particolare, Rosina si è data da fare per trovare un discreto alloggio al dottore per sdebitarsi del fatto che aveva precedentemente salvato la vita al proprio marito.

La presenza della domestica, però, impensierisce profondamente la donna, la quale pensava di avere chiuso definitivamente con un passato particolarmente doloroso. Rosina, infatti, conosceva già Maria, in quanto era stata l'amante del defunto marito Maximiliano Hidalgo prima del loro matrimonio e teme che la donna sia tornata con cattive intenzioni e che si voglia vendicare del fatto che Maximiliano l'aveva lasciata per sposare lei.

Per avere aiuto e sostegno contro quest'ultima, la signora Seler decide di confessare la triste vicenda a Susana, la quale mai avrebbe pensato a una cosa del genere.

I sospetti del quartiere su Higinio Baeza e Maria

Nel quartiere di Calle Acias, nel frattempo, la presenza di Higinio e della sua domestica desta non pochi sospetti. L'arrivo dei due, infatti, è abbastanza singolare, dal momento che il dottor Baeza, nonostante sia un medico bravo ed affermato, non si ritrova uno spicciolo in tasca.

Ma ad insospettire gli abitanti del quartiere è soprattutto lo strano rapporto dell'uomo con la sua domestica e il fatto che in ospedale nessuno conosca Higinio. Inoltre, Inigo assiste ad una scenata di Maria al dottore, per essere quest'ultimo rincasato tardi dopo una notte di bisbocce.

Trini e Lolita finiscono in ospedale

Dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza della moglie, Ramon è sempre preoccupato per quest'ultima e per ciò che potrebbe succederle.

La donna si sente improvvisamente male assieme a Lolita. Le due donne vengono portate in ospedale e viene diagnosticata ad entrambe una grave gastroenterite causata probabilmente da qualche cibo che hanno mangiato. Ramon sgrida Trili ricordandole di aspettare un bambino e di prestare attenzione.