Tornano le anticipazioni della soap Una vita riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias nelle puntate in onda il 2 e 3 ottobre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5. Molte novità nel quartiere, dove come sappiamo, si sta aggirando anche Ursula, dimessa dall'ospedale psichiatrico ed ora costretta a mendicare, senza poter contare sull'aiuto di nessuno. Rosina intanto, in segno di gratitudine per aver salvato la vita a Liberto, affitterà l'appartamento che era del defunto colonnello Valverde, al dottor Higinio e lo farà ad un prezzo stracciato.

Trini invece, scoperto di essere incinta, non saprà come dare la notizia al marito e per tale motivo organizzerà una cena romantica, durante la quale però, non riuscirà a rivelare nulla a Ramon.

Una Vita, spoiler del 2 ottobre: Higinio arriva ad Acacias

Dopo l'appuntamento serale del martedì, la soap ideata da Aurora Guerra torna a tenere compagnia ai numerosi fan nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre su Canale 5 e dove vedremo che il dottor Higinio arriverà nel quartiere prendendo possesso dell'appartamento lasciato libero da Arturo.

Sarà, infatti, Rosina a dargli in affitto i locali ad un prezzo bassissimo, in segno di riconoscenza per quanto fatto dal medico che, come ricordiamo, ha operato Liberto salvandogli la vita. Il dottor Baeza, una volta giunto ad Acacias, verrà accolto con calore dai residenti, anche se lui si troverà spaesato anche a causa delle sue precarie condizioni economiche.

Una vita, puntata del 3 ottobre: Trini non trova il coraggio di confessare la gravidanza

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Una vita nell'appuntamento del prossimo 3 ottobre, dove le anticipazioni rivelano che Trini, dopo aver scoperto di essere incinta, vorrà comunicare la lieta notizia a Ramon nel corso di una cena romantica.

Per tale motivo, la donna prenoterà 'La deliciosa' tutta per sé, ma nel corso della cena, non troverà il coraggio di dire la verità al marito. Intanto Lucia, con l'aiuto di Celia, proseguirà con le indagini sulle sue origini, dopo aver visto il quadro della Marchesa di Valmez, la quale tiene in mano la stessa croce in possesso della Alvarado e regalatole dalla madre.

Intrighi e colpi di scena continueranno a tenere compagnia ai telespettatori anche nei prossimi episodi in onda il 2 e 3 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful.

In attesa di scoprire il destino di Ursula, ritornata ad Acacias irriconoscibile e costretta a fare l'elemosina, ricordiamo che su Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.