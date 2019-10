Gli episodi di Una vita di oggi, lunedì 7 ottobre, e domani, martedì 8 ottobre, saranno incentrati principalmente su Lucia e Samuel. La donna, infatti, incomincerà a rendersi sempre più conto di nutrire qualcosa di molto forte per l'Alday. Per tale ragione deciderà di andare da Padre Telmo per confessargli tutto.

Inoltre, vedremo che tutte le donne di Acacias organizzeranno una congiura contro Ursula. L'unica che mostrerà un po' di buon cuore e bontà d'animo sarà Flora. Quest'ultima, infatti, proverà in tutti i modi a darle una mano notando la sua evidente difficoltà.

Una Vita trama di lunedì 7 ottobre: Lucia confessa a Padre Telmo i sentimenti per Samuel

Per gli abitanti di Acacias si prospettano giorni molto movimentati. L'episodio di Una Vita di lunedì 7 ottobre, infatti, sarà alimentato da un forte fermento in paese. Tutti gli abitanti del posto incominceranno ad attaccare Ursula e a umiliarla pubblicamente. L'unica persona che mostrerà un minimo di sensibilità sarà Flora. La giovane, infatti, farà il possibile per dare manforte alla perfida protagonista.

Lucia, intanto, avrà sempre più chiari i sentimenti che nutre per Samuel. L'uomo riversa in difficilissime condizioni economiche. In seguito all'attentato alla galleria d'arte, infatti, la banca gli ha inoltrato un'ingiunzione di pagamento. Tale provvedimento potrebbe comportare il pignoramento della sua abitazione nel caso in cui non riuscisse a sanare i debiti. Per tale ragione, Lucia sarà molto in pensiero per lui. La donna si recherà da Padre Telmo e gli confesserà tutti i sentimenti che nutre per l'Alday.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Episodio martedì 8 ottobre: Lucia svelerà il piano che ha per salvare l'Alday dal fallimento economico

L'episodio di Una Vita di domani, martedì 8 ottobre, proseguirà proprio da questo incontro. Lucia, ammetterà sia con se stessa che con il prete del paese i sentimenti che nutre nei confronti di Samuel. Essendo molto preoccupata per lui, la donna incomincerà a svelare man mano anche il suo piano per riuscire a risolvere i suoi problemi economici.

Nel caso specifico, Lucia rivelerà a Padre Telmo di essere disposta a offrire all'uomo, di cui è profondamente innamorata, la sua rendita.

Con tale somma di denaro la giovane potrebbe riuscire a salvarlo dal fallimento. Cosa farà l'Alday? Accetterà la proposta di Lucia oppure continuerà a trattarla male come ha fatto nelle ultime occasioni? Tutto verrà svelato nel corso delle prossime puntate. Negli episodi precedenti, infatti, la donna ha cercato più volte di fargli capire la sua vicinanza e la sua preoccupazione, ma l'uomo era così preso dai suoi problemi che non le ha mai dato peso e importanza.