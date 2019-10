Una vita appassionerà il pubblico di Canale 5 con nuove avvincenti puntate anche nella settimana dal 6 al 12 ottobre, nelle quali vedremo che ad Acacias non mancheranno intrighi e novità, come sottolineano le anticipazioni. In particolare, Ursula sarà aggredita dalle donne del quartiere e verrà soccorsa da padre Telmo: la Dicenta verrà successivamente assunta dal prete in veste di domestica. Samuel, intanto, sarà sempre più in crisi finanziaria e si avvicinerà all’usuraio Jimeno Batan per richiedere un ingente prestito, proprio mentre gli istituti di credito minacceranno il pignoramento della sua casa.

Il ragazzo non potrà fare altro che accettare le condizioni dell’uomo. In suo soccorso arriverà anche Lucia, soprattutto quando scoprirà che la Marchesa di Urrutia si è rifiutata di acquistare i suoi gioielli; a quel punto la ragazza deciderà di cedere al giovane una parte del suo lascito mensile. Inizialmente lui rifiuterà il denaro dell'amica, ma in seguito manifesterà interesse per la sua proposta.

Una Vita, trame settimanali: Iñigo indagherà su Higinio, Felipe e Celia strapperanno una confessione a Joaquin

Le anticipazioni di Una Vita svelano anche che Iñigo avrà dei sospetti sul dottor Higinio, ma Leonor non gli darà credito. Intanto Liberto si recherà in ospedale in cerca di Higinio ma nessuno sembrerà conoscere il dottore, successivamente l’uomo gli spiegherà come mai nessuno lo conosca in ospedale ma il giovane non sarà convinto e si confiderà con Iñigo.

Intanto, Higinio e Maria avranno discussioni continue in merito alla gestione dei loro soldi. Ad Acacias, inoltre, le amiche di Trini apprenderanno con gioia della sua gravidanza, ma Ramon sarà eccessivamente apprensivo verso la donna.

Durante i prossimi episodi di Una Vita, inoltre, Celia solleciterà Telmo affinché redarguisca Lucia sul conto di Ursula. La Alvarado, intanto, verrà successivamente a conoscenza che il padrino Joaquin verrà a trovarla ad Acacias: l’uomo, una volta giunto nel quartiere, sarà freddo verso Lucia e preciserà di essere arrivato solo per seguire un affare che gli ha assicurato Felipe.

La ragazza nel frattempo confesserà a Telmo di provare qualcosa per Samuel. Dal canto loro, Celia e Felipe cercheranno senza successo di scoprire da Joaquin quale rapporto lo legasse ai Marchesi di Valmez; l’uomo, però, risponderà seccato. Tuttavia, Felipe riuscirà a strappare una confessione a Joaquin: l’uomo è stato al servizio dei Marchesi di Valmez per vent’anni e, provato dal terzo grado degli Alvarez Hermoso, Joaquin spiegherà che fu obbligato dagli stessi Marchesi ad occuparsi di Lucia.

Una Vita, anticipazioni: Trini e Lolita si ammaleranno, Susana aiuterà Rosina a liberarsi di Maria

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda dal 6 al 12 ottobre nuovi guai arriveranno anche per Rosina che, durante una festa a casa di Higinio, fuggirà quando incontrerà Maria e si comporterà in maniera strana; la donna confesserà poi a Susana che Maria è stata l’amante di Maximiliano. La sarta, a quel punto, cercherà di aiutare Rosina a liberarsi della nuova arrivata, facendola accusare di furto e ordinando ad Higinio di licenziarla.

Lucia e Flora, nel frattempo, si domanderanno come mai le abitanti di Acacias odino Ursula. Successivamente, Lucia comunicherà a Telmo di non volere più la rendita mensile dei Valmez. Il parroco andrà dal priore Espinei Espineira e constaterà che la chiesa ha molto interesse per i soldi della Alvarado. Espineira rivelerà poi a Telmo che i Valmez hanno promesso alla Chiesa un’importante collezione di quadri.

Servante verrà ingaggiato come volto della pubblicità del tonico, ma Fabiana si accorgerà che la pubblicità è offensiva verso l'uomo e proverà a far per scomparire tutti i manifesti. Il portiere però scoprirà la verità e verrà umiliato da Cesareo. Le trame di Una Vita dal 6 al 12 ottobre svelano inoltre che Lolita farà ritorno a casa e che Ramon metterà in pratica un rituale di Cabrahigo per sostenere la gravidanza di Trini. Nel frattempo, Joaquin dirà a Lucia che è la figlia dei Marchesi di Valmez: la giovane poi cercherà conforto in Samuel. Infine, le anticipazioni della soap opera di Canale 5 sottolineano che Trini e Lolita si ammaleranno di gastroenterite.