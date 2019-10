Da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019, le anticipazioni della soap Una vita mostrano che Telmo sarà impegnato a indagare su Samuel. Lucia non si fiderà più di nessuno e chiederà un posto in soffitta per essere consolata. Casilda, dopo essersi riappacificata con Rosina, tornerà a vivere in casa degli Hidalgo.

Trame puntate Una Vita da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre: Telmo cerca la verità

Telmo, dopo avere visto Jimeno Batán confabulare con Samuel, indagherà su di lui e si renderà conto che è un usuraio.

Lucia non dormirà a casa della cugina Celia che insieme con Felipe allarmerà il quartiere. Lolita avvertirà l'avvocato e la moglie che l'Alvarado ha chiesto ospitalità in soffitta, dove ha trascorso la notte.

Oltre a essere calunniata, la giovane ereditiera cercherà conforto dalle domestiche e non si fiderà più di alcuna persona. Lucia starà lontana anche da Samuel dopo avere saputo che egli è in combutta con Batán.

Rosina e Casilda, nel frattempo, faranno pace e la Escolano tornerà ad abitare nella casa degli Hidalgo, dove guadagnerà una piccola somma ogni settimana. Maria fingerà di essere dispiaciuta che Rosina e Casilda siano tanto amiche; Higinio spronerà l’amante a seguire solo i loro piani.

Lo spettacolo di Leonor crea delle difficoltà

Leonor chiederà a Carmen di interpretare il ruolo della protagonista nello spettacolo teatrale che sta organizzando.

In esso viene trattato l'amore tra due donne, Martina e Heliodora, Lolita sarà invidiosa della proposta fatta a Carmen. Peña rifiuterà di recitare la parte che doveva interpretare Servante. Telmo, intanto, continuerà a cercare notizie da Jimeno Batán sull'Alday.

Samuel si dichiarerà a Lucia e le dirà di amarla. Higinio spingerà Maria affinchè proponga a Casilda di farsi dare la somma ereditata da Maximiliano e di andare insieme a lei via da Acacias.

Flora e Carmen non vorranno interpretare la scena del bacio.

Samuel si presenterà da Celia e Felipe e chiederà loro di poter sposare Lucia, affermando di avere fatto richiesta affinchè il suo matrimonio con Blanca venga annullato. Telmo spingerà Espineira a perdere tempo prima di annullare le nozze. Fabiana scoprirà che Maria e Higinio si baciano e dirà a Casilda che i due sono amanti.

Servante peggiora sempre di più

Ramon si infurierà con Antoñito e le sue geniali trovate di lavoro e vuole vendere il poligrafo.

Iñigo chiederà a Susana di preparare i costumi per la recita di Leonor. Cesareo però svelerà alla sarta che si tratta di un'opera impudica e oltraggiosa.

Casilda sospetterà intanto che tra Maria e il “dottor” Higinio Baeza ci sia una tesca amorosa. Telmo farà incontrare la Alvarado e Batán ma il suo piano di farla pagare a Samuel fallirà. Ursula stessa dirà a Lucia di stare attenta al subdolo Samuel.

Mentre Batán si avvicinerà a Telmo con brutte intenzioni, Ramon chiederà un consulto medico per le gravi condizioni di Servante. Le puntate di Una Vita da domenica 26 ottobre a sabato 2 novembre 2019, si preannunciano molto movimentate.