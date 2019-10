In arrivo dei nuovi colpi di scena nello sceneggiato Una vita. Le anticipazioni rivelano che negli appuntamenti in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, la pasticciera Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) e la domestica Carmen Sanjuro (Maria Blanca) si renderanno protagoniste di una scena del tutto inaspettata. Le due donne durante una commedia scritta da Leonor Hildago si spingeranno oltre, scambiandosi un bacio sulle labbra.

Purtroppo ad Acacias 38 ci saranno parecchie possibilità di poter dire addio ad uno storico protagonista. Si tratta di Servante Gallo (David V. Muro), che rischierà la vita a causa di una malattia ai polmoni improvvisa. Le condizioni di salute del portinaio saranno abbastanza critiche, infatti farà scrivere da Ramon Palacios una missiva emotiva da far recapitare a sua moglie Paciencia Infante (Aurora Sanchez).

Il portinaio colpito da una polmonite, Leonor scrive una commedia

Negli episodi che il pubblico italiano avrà modo di seguire tra qualche settimana, Servante Gallo crederà di essere ad un passo dalla morte. Il simpatico portinaio farà i conti con una brutta polmonite, e convinto di non poter rivedere più la moglie Paciencia si confiderà con Leonor. L’uomo racconterà alla figlia di Rosina che in passato le giovani Heliodora e Martina sono riuscite a coronare il loro sogno d’amore grazie a lui.

La scrittrice spiazzata dalle parole pronunciate dall’anziano uomo, inizierà a realizzare un’opera teatrale basata proprio sulle ragazze che ha citato nel suo racconto. La Hildago con l’aiuto della madre Rosina che troverà un impresario disposto a rappresentare in teatro il suo romanzo in cambio di denaro, si concentrerà nel suo nuovo progetto ma prima di terminarlo deciderà di fare una prova per avere la certezza che lo spettacolo sia davvero valido. Non appena Servante sembrerà guarito, Leonor approfitterà dell’occasione per farsi dare una mano dall’anziano portinaio per scegliere gli attori.

Flora bacia Carmen, Servante si mette in contatto con la moglie

Dopo numerosi provini, la giovane scrittrice sceglierà Carmen e Flora per rivestire i panni di Heliodora e Martina, includendo anche Lolita e Trini, che saranno rispettivamente una direttrice di un collegio, e una madre disperata. Inigo invece interpreterà il ruolo di Servante da giovane. Purtroppo il progetto della figlia di Rosina non andrà nel migliore dei modi, visto che gli attori scelti entreranno in conflitto, al tal punto che la giovane si verrà costretta ad annullare la messa in scena del suo ultimo lavoro.

Nel frattempo a complicare le cose ci penserà Servante, che questa volta per poter sopravvivere non avrà altra scelta oltre a quella di utilizzare un respiratore artificiale. Questo bruttissimo avvenimento, farà fare un passo indietro a Leonor che per fare una sorpresa al Gallo, tornerà ad occuparsi del suo progetto teatrale nonostante Susana sarà contraria alla storia d’amore tra due donne. Durante lo spettacolo che ovviamente avrà luogo ad Acacias 38, Flora spiazzerà tutti i presenti dando un bacio sulle labbra a Carmen. Per finire Servante certo di avere pochi giorni da vivere, deciderà di spedire una lettera d’addio alla moglie Paciencia.